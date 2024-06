Thêm trọng tài V.League bị đình chỉ hết mùa

Sau trận đấu gặp Hải Phòng, đội CAHN đã gửi công văn đề nghị Ban Trọng tài VFF xem xét lại một số tình huống. Trong công văn này, đội CAHN nêu ra 2 quyết định được cho là sai lầm của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ và trọng tài VAR Nguyễn Đình Thái. Thứ nhất là tình huống trường hợp ghi bàn hợp lệ của tiền đạo Geovane, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. Thứ hai là tình huống cầu thủ Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng CAHN không được hưởng phạt đền.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái không được làm nhiệm vụ đến hết mùa giải 2023/24

Sau khi xem lại băng ghi hình, Ban trọng tài VFF nhận định rằng trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã có những quyết định không chuẩn xác liên quan đến 2 tình huống nêu trên. Vì vậy, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã bị Ban trọng tài VFF đình chỉ làm nhiệm vụ đến hết mùa giải 2023/24. Chưa dừng lại ở đó, trọng tài ngồi phòng VAR là Nguyễn Đình Thái cũng vừa nhận quyết định kỷ luật, không được phân công làm nhiệm vụ ở phần còn lại ở mùa giải này.

Thông thường, ở các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng hoặc penalty thì trọng tài phòng VAR sau khi xem lại video sẽ liên lạc, tư vấn cho trọng tài chính trên sân, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, trận vừa rồi, ông Đình Thái đã mắc sai lầm trong nhận định sau khi xem video nên đã không tư vấn chính xác cho ông Ngọc Nhớ trên sân. Trọng tài Nguyễn Đình Thái từng được nhận danh hiệu Còi vàng 2022.

Trong diễn biến khác, ở các vòng đấu cuối mùa giải quyết định đến cuộc đua vô địch hay trụ hạng, ban tổ chức đã mời các trọng tài ngoại tham gia điều hành. Tại vòng 24 vừa qua, trọng tài người Thái Lan, Wiwat Jumpaoon và trọng tài Malaysia, Razlan Joffri Bin Ali đã lần lượt điều khiển trận Bình Định vs Hà Nội và Quảng Nam vs SLNA.

Còn tại vòng 25 ngày 25/6, trọng tài FIFA người Malaysia, Muhammad Usaid Bin Jamal sẽ bắt trận CAHN vs HAGL. Ông Bin Jamal nổi tiếng khi từng được mời điều hành trận giao hữu Argentina vs Indonesia hồi năm 2023. Cũng ở vòng này, VAR sẽ được sử dụng trong hai cặp đấu Hải Phòng vs Hà Nội và SLNA vs Hà Tĩnh.

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn