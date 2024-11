Quán quân The Masked Singer thừa nhận ngoại tình với người cũ dù đã có 2 con

Goto Maki là ca sĩ và người mẫu Nhật Bản. Cô sinh năm 1985 và ra mắt năm 1999 trong nhóm nhạc nữ Hello! Project và Morning Musume. Vào thời điểm đó, Goto Maki mới chỉ hơn 13 tuổi. Cô đã trở thành nghệ sĩ solo bán chạy thứ 2 trong Hello! Project trước khi rời nhóm vào năm 2007. Tuy nhiên sự nghiệp của Goto Maki không hề suôn sẻ bởi đời tư ồn ào.

Vào ngày 20/10/2007, em trai nữ ca sĩ là Goto Yuki (cựu thành viên nhóm nhạc EE Jump) đã bị bắt vì tội trộm cắp với 2 đồng phạm. Nhóm này đã đánh cắp 80 cuộc dây cáp điện trị giá 1 triệu yên (166 triệu đồng) từ công trường xây dựng ở Edogawa, Tokyo. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng Goto Maki đang hẹn hò với 1 tên đồng phạm của em trai. Đôi tình nhân được cho là đã gặp nhau tại đám cưới của Goto Yuki 2 năm trước đó.

Goto Maki được cho là hẹn hò với đồng phạm trộm cắp của em trai

Nữ ca sĩ và em trai Goto Yuki

Vụ trộm cắp của em trai cùng những tin đồn tình ái làm Goto Maki vội vàng thông báo rời khỏi Hello! Project chỉ 8 ngày sau đó. Mối tình của nữ ca sĩ với tên tội phạm cũng được cho là đã nhanh chóng kết thúc. Về sau, em trai Goto Maki hầu tòa phải lãnh án 5 năm 6 tháng tù giam. Nữ ca sĩ đã ở ẩn, không lộ diện sau khi em trai bị kết án.

Đến năm 2008, Goto Maki tái xuất bằng cách mở lại trang blog cũ. Cuối năm đó, ngôi sao sinh năm 1985 ký hợp đồng với Avex và trở lại với tư cách ca sĩ solo. Cô cũng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh và người mẫu.

Sự nghiệp của Goto Maki 1 lần nữa bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi đời tư năm 2019. Lúc này, nữ ca sĩ đã kết hôn và có 2 con. Truyền thông Nhật Bản cáo buộc Goto Maki ngoại tình với 1 người bạn trai cũ không rõ tên. Trên blog cá nhân, nữ ca sĩ thừa nhận cáo buộc ngoại tình và cho biết cô đang suy ngẫm sâu sắc về những sai lầm của mình. với tư cách là 1 người vợ và người mẹ.

Dù đã kết hôn và có 2 con nhưng cô vẫn đi ngoại tình

Đến năm 2020, Goto Maki làm thêm lĩnh vực sáng tạo nội dung bằng cách mở kênh YouTube chuyên về game và làm đẹp. Cô cũng quay trở lại biểu diễn và hợp tác với các nghệ sĩ khác. Sau khi giành ngôi vị quán quân The Masked Singer Japan (Ca sĩ mặt nạ) Mùa 2, Goto Maki đã phát hành album Songs of You and Me!, album đầu tiên của cô kể từ năm 2011.

Bất chấp nhiều lần dính phốt tình ái, Goto Maki vẫn phát triển sự nghiệp thành công. Vào tháng 9 vừa qua, cô đã tổ chức tour diễn solo mang tên Goto Maki 25th Anniversary Live Tour 2024 ~pr∀yer~ để kỷ niệm 25 năm ra mắt. Ở tuổi 39 và đã có 2 con, Goto Maki vẫn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung.

Vượt bê bối đời tư, Goto Maki vẫn phát triển sự nghiệp

Cô làm YouTuber, phát hành nhạc mới và đi lưu diễn

Đã U40 nhưng nữ ca sĩ vẫn có diện mạo "hack tuổi"

Nguồn: Koreaboo

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: Phụ nữ Mới