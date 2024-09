Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước ta của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, sáng nay 10/9, bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng ở Hà Nội.

Bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith buộc chỉ cổ tay chúc may mắn, bình an tới bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong không khí thân tình, Phu nhân Naly Sisoulith gửi lời chia buồn tới Phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người đã cống hiến cả cuộc đời vì đất nước, vì nhân dân, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự phát triển quan hệ Việt Nam - Lào .



Phu nhân Naly Sisoulith xúc động thăm hỏi tình hình sức khỏe của Phu nhân Ngô Thị Mận và gia đình; chia sẻ về những mất mát thiệt hại bởi mưa bão những ngày qua tại một số địa phương của Việt Nam.



Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã buộc chỉ cổ tay (văn hóa truyền thống của Lào) cho Phu nhân Ngô Thị Mận với lời chúc đem lại sức khỏe, may mắn và bình an.



Hai Phu nhân cũng đã trò chuyện thân tình, chia sẻ về những kỷ niệm đẹp khi gặp mặt ở Việt Nam và Lào.



Cảm ơn Phu nhân Naly Sisoulith đã dành thời gian thăm hỏi, Phu nhân Ngô Thị Mận bày tỏ xúc động trước những tình cảm tốt đẹp, chân tình của Phu nhân Naly Sisoulith; chia sẻ về những kỷ niệm khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống tại căn nhà ở phố Thiền Quang, Hà Nội.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Thị Mận đã gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phu nhân Naly Sisoulith và gia đình.

Tác giả: Văn Hiếu

Nguồn tin: vov.vn