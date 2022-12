Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng mua bán ma tuý

Theo đó, thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Quế Phong đã chỉ đạo các đội công tác thường xuyên phối hợp với Công an các xã, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình từ cơ sở.

Giữa năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Quế Phong và Công an xã Cắm Muộn phát hiện đối tượng Mạc Văn Thoáng (sinh năm 1987), trú tại bản Phả Pạt, xã Cắm Muộn, có nhiều biểu hiện bất minh về quan hệ, hoạt động. Mạc Văn Thoáng có một trang trại biệt lập, vắng vẻ, ít người qua lại tại khu vực dưới chân núi bản Piếng Cắm, xã Cắm Muộn. Nhiều thời điểm, trang trại của Thoáng thường xuyên xuất hiện các đối tượng lạ mặt, trong đó có các đối tượng nghiện ma tuý. Để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Quế Phong đã quyết định lập chuyên án để đấu tranh.

02 đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an

Những ngày đầu tháng 12/2022, qua nguồn tin quần chúng Nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện Mạc Văn Thoáng và em họ là Mạc Văn Thư (sinh năm 1981) đi đến bản Mường Lống, xã Tri Lễ để tìm mua ma tuý. Sau khi xác minh, xác định chính xác các đối tượng đã gom số hàng lớn, nhiều khả năng sẽ giao dịch ma túy trong thời gian tới. Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban chuyên án quyết định phá án. Đến 17h30’ ngày 05/12/2022, tại khu vực bản Phả Pạt, xã Cắm Muộn, lực lượng Công an đã bắt quả tang 02 đối tượng Mạc Văn Thoáng (sinh năm 1987) và Mạc Văn Thư (sinh năm 1981), cùng trú tại bản Pún, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 800 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, 02 đối tượng khai nhận mua hàng từ các đối tượng tại bản Mường Lống, xã Tri Lễ rồi mang đi bán cho khách hàng ở các huyện miền xuôi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng chuyên án.

