Những thiết bị 'ngốn' điện hơn cả điều hòa, tủ lạnh, cách tiết kiệm điện tối đa nhất

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ ra những thiết bị quen thuộc trong mỗi gia đình có khả năng "ngốn" điện nhiều nhất. Nhiều người nghĩ rằng "thủ phạm" gây tốn nhiều tiền mỗi cuối tháng chính là điều hòa hay tủ lạnh nhưng thực tế không phải vậy.

Bếp điện

Đứng đầu danh sách là bếp điện. Với thời gian sử dụng khoảng 3 tiếng/ngày, trong 1 tháng, người dùng sẽ tiêu tốn 85-95 kWh điện với bếp đơn và 170-190 kWh với bếp đôi.

Để tiết kiệm điện cần chọn đúng kích cỡ và chất liệu nồi, chảo dùng để nấu trên bếp điện từ, bếp hồng ngoại. Khi dùng đúng loại nồi cho bếp thì quá trình nấu nướng sẽ nhanh chóng và tiết kiệm điện hơn.

Dùng nồi nấu có đáy phẳng, tròn, vừa với vòng lửa trên mặt bếp, sẽ giúp nhiệt tập trung làm nóng đáy nồi nhanh hơn. Trước khi món ăn chín khoảng 5 phút, bạn hãy tắt bếp, mặc dù không còn điện vào bếp nhưng nhiệt lượng vẫn tỏa ra và làm chín thức ăn như bạn mong muốn lại giúp tiết kiệm điện hiệu quả.

Bếp điện chính là thiết bị ngốn điện nhiều nhất. Ảnh minh họa

Bình nóng lạnh

Với bình nóng lạnh dung tích 20l, nếu chỉ bật 1 tiếng mỗi ngày thì số lượng điện tiêu thụ trong 1 tháng ước tính là 70-80 kWh. Nếu bật bình 24/24, số lượng điện tiêu thụ mỗi tháng là 320-340 kWh điện.

Tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị luôn được bật 24/24 trong mỗi gia đình. Thống kê cho thấy, mức độ tiêu thụ điện của tủ lạnh là khoảng 30-45 kWh/tháng với tủ trung bình, 50-65 kWh/tháng với tủ lớn, còn tủ lạnh mini tốn 10-15 kWh/tháng. Để tiết kiệm điện tiêu thụ cần hạn chế mở tủ lạnh quá lâu, không nhét chặt thực phẩm trong tủ lạnh, đảm bảo nhiệt độ hợp lý (nhiệt độ ngăn lạnh 2-4 độ C, ngăn đông -15 độ C).

Máy tính để bàn và laptop

Mỗi ngày trung bình một chiếc máy tính để bàn và laptop có thể tiêu hao khoảng 96W điện, nếu để máy ở chế độ sleep thì con số này có thể tăng lên nhiều hơn. Cùng với đó, nếu như ngưng sử dụng bằng lệnh Shutdown nhưng cắm sạc thì vẫn tiêu tốn điện. Chính vì thế nên tắt nguồn điện để tiết kiệm điện.

Tivi

Tivi là một thiết bị rất tiêu hao điện năng. Với một chiếc tivi màn hình 32ich có công suất khoảng 40W sẽ tiêu hao khoảng 1kWh nếu sử dụng liên tục trong 25 tiếng, và tivi 40inch có công suất khoảng 65W sẽ tiêu hao khoảng 1kWh sau 15,4 tiếng sử dụng.

Do đó không nên để màn hình ở chế độ sáng quá, như vậy sẽ tốn điện. Nên tắt ti vi bằng cách ấn nút Power ở máy. Hãy chọn kích cỡ ti vi phù hợp với ngôi nhà, không nhất thiết dùng ti vi to bởi vì càng to thì càng tốn điện. Điều chỉnh độ tương phản và độ sáng cho phù hợp. Ngoài ra, chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Các dàn âm thanh (ampli, loa...) cũng tương tự.

Nồi cơm điện

Nồi cơm điện có dung tích khoảng 1,2l có công suất khoảng từ 350-400W nếu sử dụng trong 2h sẽ tốn khoảng 0,75kWh điện. Nồi càng lớn sẽ tiêu tốn điện càng nhiều hơn. Với nồi cơm điện có công suất 500 W, một tháng thiết bị này có thể tiêu tốn 20-25 kWh nếu dùng 2 tiếng mỗi ngày. Bên cạnh đó, nếu không vệ sinh nồi thường xuyên thì có thể nồi sẽ dẫn nhiệt kém, kéo dài thời gian nấu gây tiêu hao điện nhiều hơn.

Để giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ nếu nên ngâm gạo trước khi nấu 30 phút và dùng nước ấm để nấu cơm. Có thể đặt 1 chiếc khăn hay miếng vải phủ lên nắp nồi, giúp nhiệt lượng không bị tỏa ra bên ngoài, cơm nấu nhanh chín. Thường xuyên làm sạch mâm nhiệt, nắp nồi giúp nhiệt lượng truyền dẫn tốt hơn, ít hao phí điện năng.

Bàn là điện

Nếu dùng 30 phút mỗi ngày bàn là điện có công suất 1.100 W, thì ước tính một tháng tốn 14-24 kWh. Vì vậy không nên ủi quần áo khi còn đang ướt. Lau sạch bề mặt kim loại của bàn ủi sẽ giúp bàn ủi hoạt động có hiệu quả hơn.

Lò vi sóng

Lò công suất 1.000 W, sẽ tốn 10-20 kWh/tháng nếu dùng 30 phút mỗi ngày. Để tiết kiệm điện khi sắm lò vi sóng cho gia đình nên chọn sản phẩm theo dung tích, công suất, chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Tránh chọn những sản phẩm có mức công suất, dung tích quá lớn hao phí nhiều điện năng mà không đem lại hiệu quả sử dụng tối ưu. Không thường xuyên mở cửa lò vi sóng, khi đóng cửa lò nên chú ý đóng kín, không để nhiệt lượng tỏa ra bên ngoài, đèn chiếu sáng hoạt động liên tục.

Thiết bị mạng

Mặc dù mức tiêu thụ điện không cao, nhưng đây lại là tiết bị luôn hoạt động 24/24. Trung bình mỗi tháng, những loại thiết bị này sẽ tiêu tốn từ 8-12kWh.

Tác giả: Ngọc Nga (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn