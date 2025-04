Nghệ An: Long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Your browser does not support the video tag.

Video Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đền Hồng Sơn, TP Vinh

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức long trọng, trang nghiêm

Người dân, chính quyền địa phương thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, những bậc tiền nhân có công dựng nước.

Di tích văn hóa quốc gia đền Hồng Sơn, phường Vinh Tân, TP Vinh là ngôi đền lớn tại Nghệ An.

Đền Hồng Sơn là ngôi đền cổ được xây dựng từ thời Nguyễn có thờ long ngai, bài vị 18 đời Vua Hùng tại cung trung điện.

Video một phần trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền Hồng Sơn

Đông đảo Nhân dân và du khách đến với Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia đền Hồng Sơn

Sau phần lễ là các hoạt động thể thao

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn