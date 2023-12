Nghệ An: Làm rõ thông tin người dân “chê” cá giống hỗ trợ sau trận lụt

Người dân muốn nhận tiền, không muốn nhận hỗ trợ cá giống

Ngày 15/12, ông Lê Viết Quý, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, huyện đã có văn bản báo cáo kết quả xác minh thông tin về việc một số người dân chưa đồng thuận với dự án hỗ trợ cá giống trên địa bàn.

Cung cấp gần 48 tấn cá giống cho 3.291 hộ gia đình trên địa bàn 20 xã của huyện Tân Kỳ.

Theo đó, vào năm 2022, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Tỉnh Nghệ An có quyết định cấp hơn 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

UBND huyện Tân Kỳ tiến hành chào hàng cạnh tranh thông qua mạng đấu thầu quốc gia lựa chọn đơn vị cung cấp gói thầu “Hỗ trợ khôi phục sản xuất thủy sản bị thiệt hại do thiên tai năm 2022 trên địa bàn huyện Tân Kỳ” với tổng giá trị hơn 3,5 tỉ đồng, cung cấp gần 48 tấn cá giống cho 3.291 hộ gia đình trên địa bàn 20 xã.

Đến đầu tháng 12/2023, huyện đã cấp được 32,234 tấn cá giống cho các hộ dân tại 13 xã, còn lại 7 xã đang tiếp tục cấp phát, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/12. Quá trình nhận cá giống, hầu hết người dân đều đồng tình với chủ trương của huyện và nhận giống cá để thực hiện nuôi trồng. Tuy nhiên, vẫn có một số hộ phản ánh về bất cập của dự án.

Người dân phản ánh cá giống quá nhỏ, một số đã chết sau khi thả vài ngày.

Cụ thể, ông Lê Văn Dũng (xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn) phản ánh, gia đình ông được hỗ trợ 15 triệu đồng, thay vì được nhận tiền lại quy đổi thành hơn 200kg cá giống. Cá giống quá nhỏ nên ông không muốn nhận; sau khi nhận, thả được 1 ngày có khoảng 40kg cá bị chết.

Ông Nguyễn Văn Tâm (xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn) phản ánh, ông được hỗ trợ 10 triệu đồng, nhưng lại quy đổi thành hơn 130kg cá giống; giá cá hơn 72.000 đồng/kg khiến người dân thiệt thòi.

Ông Phan Huy Hùng (xóm Làng Rào, xã Tân Hương) cho biết, do gia đình đã thả cá vụ mới vào cuối tháng 10 để kịp thu hoạch trước mùa lũ, nên không nhận cá giống hỗ trợ.

Ngoài ra, người dân còn kiến nghị một số nội dung khác như muốn được cấp tiền để chủ động mua giống, thả cá sau lũ, kịp thời thu hoạch trước mùa lũ năm sau.

Chi 3,5 tỉ hỗ trợ gần 48 tấn cá giống cho dân

Sau khi nhận được phản ánh, UBND huyện Tân Kỳ đã thành lập đoàn xác minh. Qua làm việc với đoàn xác minh, ông Lê Văn Dũng (xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn) trình bày, những thông tin như phản ánh trước đó là chưa chính xác. Ông cho hay, gia đình ông hài lòng việc nhà nước cấp cá giống. Gia đình đã nhận và thả giống theo hướng dẫn. Sau khi thả, có một số ít con giống bị chết nhưng không đáng kể, nên không báo với xóm và UBND xã.

Ông Nguyễn Văn Tâm (xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn) cho biết, ông muốn được cấp tiền để chủ động mua giống, nhưng là người hiểu các quy định, chấp hành tốt chủ trương của nhà nước, nên vẫn hài lòng việc nhận cá giống, gia đình đã nhận và thả giống theo hướng dẫn.

Còn vợ ông Phan Huy Hùng (xóm Làng Rào, xã Tân Hương) cho biết, do gia đình đã mua giống nên chưa muốn nhận giống cá trong thời điểm này.

Về lý do cấp cá giống chứ không thực hiện cấp tiền hỗ trợ cho dân, UBND huyện Tân Kỳ cho biết nhằm khôi phục nguồn lợi thủy sản sau thiên tai. Mặt khác, việc chọn đơn vị cung cấp giống chuyên nghiệp thông qua đấu thầu để kiểm soát dịch bệnh, chất lượng, cơ cấu con giống và nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo kế hoạch, quy hoạch và định hướng phát triển.

UBND huyện Tân Kỳ khẳng định tất cả các trình tự, thủ tục, đơn giá, cơ cấu giống, chất lượng con giống được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Việc hỗ trợ cá giống được tiến hành căn cứ Quyết định 48/2017 của UBND tỉnh Nghệ An và chủ trương cho phép mua giống thủy sản khôi phục sản xuất do thiên tai năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 4924 ngày 20/6.

Về giá cá giống thực hiện theo kết quả của Hội đồng thẩm định giá do Sở Tài chính Nghệ An thành lập. Cụ thể, ngày 12/7, Hội đồng thẩm định giá tỉnh Nghệ An có thông báo kết quả thẩm định giá số 56, thể hiện cơ cấu giống cá: 25% cá trắm; 15% cá chép; 35% cá trôi; 15% cá mè; 10% cá rô phi. Kích cỡ từ 8-15cm/con, số lượng bình quân 70-120 con/1kg; đơn giá 66.000 đồng/1kg tính đến trung tâm huyện Tân Kỳ.

Đối với cước vận chuyển từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã được áp dụng đơn giá định mức theo quyết định số 1403 ngày 19/5 của UBND tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở đó, UBND huyện Tân Kỳ đã tiến hành các bước tiếp theo để đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

“Tất cả các trình tự, thủ tục, đơn giá, cơ cấu giống, chất lượng con giống được thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự kiểm soát, thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền và sự giám sát của nhân dân và chính quyền cấp xã, đại đa số người dân được hỗ trợ đồng thuận với chủ trương của huyện”, báo cáo của UBND huyện Tân Kỳ khẳng định.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn