Nghệ An hỗ trợ tối đa thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Theo quy định của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, từ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 13/5, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi. Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi (chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng); thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định. Để đăng ký dự thi thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Mỗi thí sinh sẽ được trường cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Trường hợp không có, tài khoản của thí sinh là số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp. Một trong những khuyến cáo của Bộ GD&ĐT là trước khi đăng ký dự thi chính thức, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi mà bộ đã ban hành, những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký để được hướng dẫn đầy đủ, tránh những sai sót không đáng có.