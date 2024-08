Nghệ An: Doanh nghiệp trúng 2 gói thầu hơn 100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã công bố thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Việt Anh (gọi tắt là Công ty Việt Anh) trúng Gói thầu số 02 Toàn bộ phần xây dựng công trình (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã tư xã Tân An tại ĐT.534B đi xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu này do ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ ký.

Giá trúng thầu là 63,144 tỷ đồng (giá dự toán 63,16 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 1.050 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ, đóng thầu ngày 3/5/2024. Công ty Việt Anh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Ngày 12/6 vừa qua, trao đổi với trên Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ cho biết, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu và đang chuẩn bị triển khai thi công. Công trình có chiều dài 12,2 km, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 90% nên Nhà thầu có thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Thị trấn huyện Tân Kỳ (Nghệ An)

Trước đó, vào tháng 3/2024, Công ty Việt Anh đã một mình dự thầu và trúng Gói thầu số 04 của Dự án "Đường cứu hộ cứu nạn vào đập Khe Ngang, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên" với giá trị trúng thầu là 32,3 tỷ đồng. Quyết định trúng thầu gói thầu này do ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên ký.

Dự án này có tổng mức đầu tư lên đến 44 tỷ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào ngày 24/7/2023 do ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký.

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại dịch vụ Việt Anh, trụ sở tại số 459, đường Phủ Quỳ, phường Hoà Hiếu, yhị xã Thái Hoà (Nghệ An).

Đơn vị này thời gian qua trúng nhiều gói thầu lớn trên địa bàn các huyện miền Tây của tỉnh Nghệ An. Nổi bật là gói thầu số 4 thuộc Dự án Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong, với giá trị trúng thầu 37,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Việt Anh cũng đang đảm nhận gói thầu XL02 thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương, với tổng giá trị lên đến 276 tỷ đồng.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn