Nghệ An: Chủ động ứng phó giảm thiệt hại do mưa lớn, lũ quét

Mưa lớn nguy cơ lũ quét, ngập úng

Trước diễn biến dự báo mưa lớn cục bộ diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 19 đến 22/9, có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến: vùng núi từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm như các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương...Trung Du và đồng bằng ven biển từ 150-350mm, có nơi trên 400mm như TP Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An) đề nghị Ban Chỉ huy huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Trước diễn biến mưa lớn cục bộ, tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi… trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập; có phương án đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ngập lụt.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất. Phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành, phương ân ứng phó thiên tai và đảm bảo an toàn các hồ chứa, khu vực hạ du. Đặc biệt là các hồ chữa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng trực vận hành, sẵn sàng xử lý các sự cố...

Nhiều hồ thủy điện điều tiết nước

Trước diễn biến mưa lớn được dự báo trên diện rộng, nhằm bảo đảm an toàn mực nước các hồ chữa, phối hợp phòng chống bão lũ, nhiều hồ thủy điện tại Nghệ An bắt đầu thông báo và thự hiện việc điều tiết nước hồ chữa.

Đơn cử như, hồ chứa thủy điện Sông Quang, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Quang dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa, thời gian dự kiến vận hành bắt đầu từ 7 giờ ngày 18/9. Lưu lượng xả dự kiến từ 30 m3/s đến 200 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả đến khi hết đợt mưa lũ.

Từ ngày 18/9 một số hồ chứa thủy điện tại Nghệ An thông báo điều tiết nước.

Công ty cổ phần PRIME Quế Phong thông báo kế hoạch vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Châu Thắng dự kiến thời gian xả từ 6 giờ 30 phút ngày 18/9, với tổng lưu lượng xả từ 74m3/s đến 500m3/s (Bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ lưu lượng nước đến hồ. Thời gian kết thúc xả đến khi hết ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây nên.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh Nghệ An thông báo cho Ủy ban nhân dân các huyện Quế Phong, Quỳ Châu; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Ban chỉ huy PCTT công trình Hồ chứa nước Bản Mồng thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà các máy thủy điện biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

