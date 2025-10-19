Nga lần đầu tấn công Kharkov bằng bom lượn dẫn đường gắn động cơ phản lực

Theo Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17h40 (giờ địa phương), khi quả bom rơi xuống một khu dân cư, làm hư hại nhiều nhà ở và công trình phụ. Ban đầu, giới chức báo cáo 6 người bị thương, nhưng sau đó đính chính còn 5 người.

Các loại bom lượn của Nga được trưng bày tại một triển lãm quân sự ở Zhukovsky, Nga, ngày 30/8/2019. Ảnh: Sputnik

Các nhà điều tra xác định vũ khí được phóng đi từ khu vực do Nga kiểm soát, và đây là lần đầu tiên Nga sử dụng loại bom UMPB-5R tấn công Lozova. Loại bom này có tầm bay khoảng 130km, kết hợp giữa khả năng dẫn đường chính xác và động cơ phản lực giúp kéo dài tầm hoạt động.

Trước đó hôm 16/10, kênh RT của Nga đưa tin, Nga có thể đã thử nghiệm một phiên bản bom lượn nâng cấp có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 150km. Nguồn tin từ kênh Telegram quân sự “Voyenny Obozrevatel” cho biết, trong vụ không kích thành phố Mykolaiv (Nga gọi là Nikolaev) ngày 15/10, một quả bom lượn được cho là đã bay quãng đường từ 120–150km trước khi đánh trúng mục tiêu.

Theo mô tả, các loại bom lượn của Nga vốn được cải tiến từ bom rơi tự do cũ, bổ sung bộ cánh khí động học và hệ thống dẫn đường, giúp mở rộng tầm bắn từ 40–70km. Tuy nhiên, phiên bản mới được cho là gắn bộ cánh thiết kế lại và hệ thống động cơ hỗ trợ, nâng tầm hoạt động lên trên 100km. Một số nguồn tin cho biết Nga đã phát triển bộ dẫn đường kiểu mới UMPB D-30SN, có thể đạt tầm bay 100–120km và được đưa vào thử nghiệm thực địa từ giữa năm 2024.

Đợt tấn công ở Lozova ngày 18/10 được cho là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng việc sử dụng các biến thể bom lượn dẫn đường tầm xa của Nga. Hôm 13/10, Nga cũng tấn công Kharkov bằng bom dẫn đường KAB.

Giới chức Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo VOV