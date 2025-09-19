Khởi tranh giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026: Điểm nhấn ngoại binh

Hôm nay 19/9, mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 sẽ chính thức khởi tranh với những trận đấu mở màn của vòng 1.

Do CLB Hòa Bình xin rút lui, giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 chỉ còn 12 đội bóng tranh tài gồm: Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Thanh Niên TP.HCM, Trẻ PVF-CAND, Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

Với số lượng đội giảm xuống còn 12, lịch thi đấu cũng được điều chỉnh: mỗi vòng có 6 trận, không có đội nào nghỉ 1 vòng như lịch công bố trước đó. Mùa giải sẽ diễn ra trong 22 vòng, thay vì 26 vòng như kế hoạch cũ. Đội vô địch sẽ giành vé thẳng lên V-League 2026/2027, còn đội Á quân đá play-off với đội xếp thứ 13 V-League để tranh suất còn lại.

Một điểm mới đáng chú ý ở mùa giải này là việc BTC cho phép các CLB sử dụng ngoại binh nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Mỗi đội được đăng ký tối đa 1 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch và 2 cầu thủ Việt kiều.

Hiện tại, đã có 6 đội bóng đăng ký cầu thủ ngoại gồm ĐH Văn Hiến (Jermie Lynch), Phú Thọ (Jeferson Elias), Quy Nhơn United (Thaileon), Thanh Niên TP.HCM (Victor), Đồng Tháp (Jhon Cley) và Đồng Nai (Alex Sandro). Ngoài ra, 3 đội bóng khác bổ sung lực lượng bằng các cầu thủ Việt kiều là Bắc Ninh (Eddie Trần), TP HCM (Zan Nguyễn) và Trẻ PVF-CAND (Mark Huỳnh).

Theo lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1 giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026 hôm nay 19/9, Khánh Hòa sẽ tiếp đón Long An trên sân 19/8 Nha Trang lúc 17h00. Trong khi đó, ĐH Văn Hiến có chuyến làm khách trước Quy Nhơn United vào lúc 18h00.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn