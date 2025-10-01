Indonesia phủ nhận 'tác động' để FIFA phạt nặng bóng đá Malaysia

Ngày 26/9, FIFA gây chấn động khi phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và treo giò 7 cầu thủ nhập tịch trong 12 tháng vì làm giả hồ sơ.

Ngay sau đó, dư luận Malaysia nghi ngờ Indonesia khiếu nại và tác động để FIFA ra án phạt gây chấn động.

Phản ứng trước cáo buộc trên, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir nhấn mạnh: “Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hay chính sách của quốc gia khác. Indonesia chỉ tập trung phát triển thể thao, từ bóng đá, cầu lông tới pencak silat, để đạt tầm thế giới”.

Ông cũng giải thích cuộc gặp giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Indonesia Prabowo là một phần kế hoạch phát triển bóng đá giai đoạn 2025-2029, không liên quan tới Malaysia.

Ông tiết lộ, một số chủ đề thảo luận trong cuộc gặp gồm thành lập Học viện FIFA tại Indonesia và phát triển World Cup lứa tuổi U15.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (phải) gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) tại New York, Mỹ vào ngày 25/9/2025.

Ngoài FIFA, Tổng thống Prabowo còn gặp Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), với mong muốn chuẩn hóa các tổ chức thể thao Indonesia với quốc tế như chỉ số đo lường hiệu quả công việc, các tiêu chuẩn và đảm bảo vận động viên không trở thành nạn nhân.

"Đó là lý do Tổng thống muốn gặp gỡ các nhân vật thể thao lớn của thế giới", ông Thohir nhấn mạnh với tờ Bola.

FAM đang chờ quyết định kỷ luật chi tiết từ FIFA, để từ đó gửi kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại. Nếu kết quả khiếu nại chưa thoả đáng, FAM có thể tiếp tục kiện lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Dù vậy, 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal, (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan) đều phải tạm dừng thi đấu từ ngày 26/9.

Các CLB chủ quản ở Tây Ban Nha, Colombia, Argentina và Malaysia đều đề nghị FAM giải quyết càng sớm càng tốt đối với những cầu thủ nói trên.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn