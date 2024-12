HOT: Phu nhân hào môn Vbiz xác nhận đang mang thai con đầu lòng, lần đầu công bố 1 khoảnh khắc hiếm!

Trong showbiz Việt, nhiều sao nữ khiến netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi "đánh úp" công bố tin vui. Nếu như Nhật Kim Anh hạn chế lộ diện, giữa kín bưng mọi thông tin đến gần 9 tháng bầu bí thì Diễm My 9X lại là một trường hợp khác. Trong vài tháng qua, phu nhân hào môn vẫn sử dụng mạng xã hội, thường xuyên đăng các vlog đời thường và còn xuất hiện ở sự kiện. Mỗi khi Diễm My 9X lộ diện, netizen đều đặt ra những nghi vấn liên quan đến chuyện bầu bí nhưng cô chọn im lặng, không lên tiếng xác nhận.

Cho đến hôm nay, vào đúng dịp Giáng sinh, Diễm My chính thức công bố đang mang thai con đầu lòng. Đây cũng là lần đầu tiên và hiếm hoi Diễm My đích thân khoe ảnh bầu bí sau nhiều tháng vướng tin đồn. Không còn diện váy thùng thình che dáng, nữ diễn viên lần đầu tự tin khoe trực tiếp vòng 2 và đường cong thiêng liêng của mẹ bỉm. Trong thai kỳ, nhan sắc Diễm My 9X không thay đổi quá nhiều, cô vẫn rất rạng rỡ và nhuận sắc.

Diễm My hạnh phúc bày tỏ: "Năm nay Giáng sinh nhận món quà rất đặc biệt". Được biết, nữ diễn viên sẽ chào đón em bé đầu lòng vào khoảng cuối tháng 1/2025. Nhiều sao Việt như Diệu Nhi, Võ Hoàng Yến, Lương Thùy Linh, Minh Tú, Diễm Trang... đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.

Diễm My nhập đường đua mẹ bầu xinh, bầu bí vượt mặt nhưng vẫn rất xinh xắn

Lần đầu tiên Diễm My xác nhận tin vui trước công chúng

Thời gian qua, Diễm My 9X đã lộ nhiều dấu hiệu có tin vui. Mỗi khi xuất hiện ở sự kiện, nữ diễn viên diện váy rộng nhưng ở vài khoảnh khắc thể hiện rõ "bụng vượt mặt". Ngoài ra, chuyện cô có tin vui đã được vợ chồng Trường Giang để lộ cách đây ít tháng. Cụ thể, trong 1 livestream thì Nhã Phương đã quay sang hỏi chồng: "Hôm bữa menu ăn lúc bầu của em, anh có cho ai đúng không?". Ngay lập tức, Trường Giang đã đáp lại: "Diễm My đó, Diễm My 9x". Khi vừa nghe câu trả lời của chồng, Nhã Phương có biểu cảm cười gượng, xoay camera về hướng khác rồi nói: "À, Diễm My cũng đang có dự định thôi".

Trước đó, nữ diễn viên chọn những chiếc váy rộng để giấu dáng

Trong sự kiện gần nhất, Diễm My đã thoải mái hơn khi khoe dáng

Cuối năm 2022, Diễm My 9x gây bão cõi mạng khi chính thức hé lộ khoảnh khắc được Vinh Nguyễn cầu hôn trên khinh khí cầu vô cùng lãng mạn. Diễm My 9x và chồng lần đầu gặp gỡ vào năm 2015. Tuy nhiên, cả hai phải yêu xa trong một khoảng thời gian khá dài. Thời điểm đó, khi những khác biệt trong tính cách quá lớn, không thể hoà giải, Diễm My 9x và Vinh Nguyễn quyết định dừng lại. Sau 4 tháng không liên lạc, cả hai cho nhau cơ hội và đây cũng là quyết định đúng đắn. Diễm My 9x cho biết: "Sau những trận cãi vã rất lớn và một thời gian chia cách thì lại cảm thấy hiểu và thương nhau nhiều hơn".

1 năm sau đó, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức lễ cưới. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Diễm My và Vinh Nguyễn vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới, nay tiếp tục có thêm tin vui sắp chào đón thành viên nhí

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn