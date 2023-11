Hoa hậu Khánh Vân tậu xe sang tiền tỷ

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh cô nhận xe và lái thử chiếc xế hộp mới mua.

Theo nội dung clip, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 lựa chọn chiếc Volkswagen Teramont màu trắng để làm phương tiện đi lại.

Hoa hậu Khánh Vân khoe xế hộp bạc tỷ mới mua.

Người đẹp tỏ ra rất hài lòng với chiếc xe này, cô diện bộ vest màu trắng vừa trẻ trung vừa thanh lịch tới nhận xe.

Được biết, xe Volkswagen Teramont phiên bản 2023 có giá lăn bánh tại Hà Nội và TP.HCM là khoảng 2,6 tỷ đồng. Ngay khi người đẹp chia sẻ đoạn clip, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Sinh năm 1995, Hoa hậu Khánh Vân đang sở hữu nhiều tài sản đắt đỏ khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ.

Ở tuổi 28, Khánh Vân đang có công ty giải trí do cô điều hành.

Khánh Vân tên đầy đủ là Nguyễn Trần Khánh Vân, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Sau cuộc thi này, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2020 và lọt top 21.

Sau hơn 2 năm đương nhiệm ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tháng 6/2022, người đẹp kết thúc nhiệm kỳ bằng bài phát biểu đầy xúc động. Khánh Vân cho hay cô đã "được" nhiều điều trong hơn 2 năm đương nhiệm:

"Hơn 2 năm nhiệm kỳ, mình toàn được và không mất gì cả, được nhiều sự trải nghiệm, nhận được sự yêu thương ủng hộ. Bên cạnh đó, Vân có nhiều cơ hội để đi được nhiều nơi, hiểu được như thế nào là giá trị của yêu thương, cuộc sống, của sẻ chia và lòng biết ơn".

Kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu, Khánh Vân rời công ty quản lý và tự thành lập công ty giải trí riêng và giữ chức vụ điều hành. Bên cạnh công việc kinh doanh, Khánh Vân cũng tích cực tham gia các gameshow, sự kiện của làng giải trí.

Tác giả: AN NGUYÊN