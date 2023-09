Hà Nội FC bổ sung trung vệ, chia tay Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Kiên

Xác nhận với Bongdaplus, Hà Nội FC cho biết đang tiến hành thủ tục thanh lý sớm với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC vẫn còn khoảng 3 tháng hợp đồng với đội bóng thủ đô. Dẫu vậy, trước nguyện vọng ra đi và sẵn sàng đền bù phần còn lại của thỏa thuận từ phía Việt Anh, Hà Nội FC chấp thuận để trung vệ này rời CLB.

Việt Anh sẽ đến CLB Công An Hà Nội. Anh dự kiến sẽ ký hợp đồng 3 năm, với mức lương có thể lên đến hơn 100 triệu đồng/tháng cùng khoản lót tay hơn 5,5 tỷ đồng/năm. Tại đội bóng ngành công an, Việt Anh sẽ gặp lại những đồng đội cũ từng sát cánh với mình trong màu áo Hà Nội FC trước kia là Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Sự xuất hiện của Việt Anh cũng giúp CLB Công An Hà Nội có thêm một ngôi sao kiêm tuyển thủ quốc gia Việt Nam tại hàng thủ. Trước đó, họ đã có Văn Thanh, Tấn Tài, Tiến Dụng và Văn Hậu.

Về phần mình, Hà Nội FC cũng sớm có phương án thay thế vị trí của Việt Anh. Cụ thể, trung vệ Đào Văn Nam - người mới chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - được thuyết phục về sân Hàng Đẫy. Văn Nam trưởng thành từ lò đào tạo của The Vissai Ninh Bình và sau đó là Hà Nội, cùng lứa với Quang Hải, Đình Trọng, Thành Chung. Văn Nam là một trong những trụ cột của Hà Nội B và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh suốt những mùa giải vừa qua. Cầu thủ sinh năm 1996 đã có 4 mùa giải V.League chơi cho CLB miền Trung. Tính đến hiện tại, Văn Nam đã ra sân 48 trận ở V.League. Hồi tháng 8/2021, Văn Nam được triệu tập lên ĐT Việt Nam nhưng không được giữ lại cho vòng loại World Cup 2022.

Ngoài trường hợp của Việt Anh, hàng thủ Hà Nội FC cũng tạm biệt Trần Văn Kiên và trước đó là tri ân Thành Lương, ngôi sao kỳ cựu đã quyết định giải nghệ để theo đuổi sự nghiệp HLV. Thủ môn Nguyễn Văn Công cũng đã tới Quảng Nam FC thi đấu. Theo chiều ngược lại, hậu vệ Xuân Mạnh và thủ môn Văn Hoàng từ SLNA sẽ gia nhập Hà Nội FC.

Cũng liên quan đến Hà Nội FC, đội bóng này đã công bố giá vé xem 5 trận đấu trên sân nhà của mình tại vòng bảng AFC Champions League 2023/24. Cụ thể, vé bắt đầu được bán ra lúc 9h00 ngày 9/9 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, gồm 5 mệnh giá, lần lượt là 60.000 đồng, 70.000 đồng, 90.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng/vé.

Ở vòng bảng AFC Champions League 2023/24, Hà Nội FC ở chung bảng với Pohang Steelers, Urawa Reds và Three Wuhan Towns.

Tác giả: Trí Công

Nguồn tin: bongdaplus.vn