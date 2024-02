Góc khuất đau lòng: Người phụ nữ sinh ra Nam Em - Nam Anh bao năm chỉ được con gọi là "bà Tám"

Những ngày qua, Nam Em trở thành hiện tượng gây ồn ào trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn thiếu kiểm soát và hành động "bất bình thường". Nhiều người cho rằng nàng Hoa khôi có vấn đề về tâm lý. Một số người theo dõi hành trình của Nam Em lại tỏ ra thương cảm bởi cô từng có tuổi thơ không hạnh phúc, bị miệt thị, xa lánh và gặp nhiều trắc trở trong tình cảm.

Cô từng thổ lộ: "Tôi là sản phẩm của một gia đình không hạnh phúc, nên dù cố gắng đến mấy và có được thành công như bây giờ, tôi vẫn thấy cô đơn, tổn thương. Người ta hay nói tôi khùng điên. Thực ra, việc tôi khùng điên là cả một quá trình chứ không phải bây giờ mới bùng phát. Mọi người thấy tôi khùng điên nên chửi bới. Nhưng nếu mọi người biết quá trình sinh sản, sinh sống của tôi thì sẽ thông cảm".

Đặc biệt, trong chương trình Đối mặt cảm xúc, ngoài những chia sẻ của 2 chị em Nam Anh - Nam Em về nhau, khán giả bất ngờ với câu nói của cô Hoa khôi về mẹ.

Tại chương trình, Nam Em đã hỏi chị gái song sinh: “Bạn tin tía không? Có thương má không?”, Nam Anh lưỡng lự rồi nặng nề đáp: “Có. Nhưng tôi nghĩ cả tôi và bạn đều không thể gần gũi được với bà Tám (mẹ)”.

Khi đó, thương xót hoàn cảnh của hai chị em, ở vai trò là người kết nối cảm xúc, MC Quyền Linh đề xuất cho Nam Anh, Nam Em gửi lời nhắn nhủ tới mẹ để giúp gia đình thêm gắn kết. Trước lời đề xuất của nam MC, hai chị em cười gượng gạo nhưng cuối cùng cũng quyết định cùng nhau nói vài lời với mẹ.

Cười méo mó, Nam Em nhìn thẳng vào ống kính nói với mẹ mình: “Bà Tám ơi, con xin lỗi bà Tám vì cả cuộc đời sinh ra con nhưng con chỉ gọi bà là bà Tám. Không phải con không có tình cảm với bà Tám mà chúng ta có khoảng cách quá, từ nay con sẽ học cách gọi bà Tám là mẹ”.

Nam Anh nghẹn ngào mãi mới nói nên lời: “Chúng ta hãy cố trân trọng những khoảng thời gian còn lại, vì cuộc sống của mỗi con người mong manh lắm. Quá khứ qua rồi hãy cho qua đi, chúng ta hãy xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Mẹ nhé!”

Nam Em, Nam Anh khóc nức nở khi hát bài hát “Cho con” với những ca từ: “Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con”. Và ngay chính khoảnh khắc hai chị em ôm nhau là lúc cảm xúc của khán giả cũng thực sự vỡ òa, không thể kiềm nổi nước mắt vì quá đau lòng cho hoàn cảnh của Nam Anh và Nam Em.

