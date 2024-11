Đường dây đánh bạc với số tiền 3 tỷ đồng/ngày được tổ chức ra sao?

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức thầu số lô, đề, cá độ bóng đá có quy mô 240 tỷ đồng do Cao Quốc Điều (SN 1989, trú tại huyện Nhà Bè, TP.HCM) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, các tổ công tác đồng loạt triển khai phá án, triệu tập 19 đối tượng, khám xét khẩn cấp 19 địa điểm là nơi ở, nơi hoạt động của các đối tượng tại TP.HCM và tỉnh Long An, Kiên Giang. Các đối tượng trong đường dây này đều có tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy...

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận, đầu năm 2023, Cao Quốc Điều với vai trò là nhà cái đã cùng một số đối tượng cổ đông móc nối, kết nạp Đặng Thanh Cao, Nguyễn Duy Tân và nhiều đối tượng khác làm đại lý trung gian để tổ chức hoạt động cờ bạc có quy mô rất lớn dưới hình thức thầu số lô, số đề truyền thống qua việc nhận phơi số đề, số lô với các đại lý đầu dưới ở TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Đến khoảng đầu tháng 8/2024, Cao Quốc Điều thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động bằng cách sử dụng Bot "xxx Lyyy" trên mạng xã hội Z để tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp, tiện lợi, nhanh chóng và thu được lợi nhuận bất chính cao hơn.

Quá trình trinh sát và điều tra, ban chuyên án xác định, Bot "xxx Lyyy" được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội; giống như một Robot có khả năng tương tác với người dùng thông qua các tin nhắn văn bản hoặc câu lệnh.

Trong đường dây trên, Bot "xxx Lyyy" thực hiện và trả lời các câu lệnh được cài đặt sẵn để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức thầu số lô, đề khi người dùng có yêu cầu. Sau khi có kết quả xổ số (Bắc, Trung, Nam), Bot "xxx Lyyy", sẽ tự động tính tiền thắng, thua để các đối tượng thanh toán với đại lý cấp dưới và chuyển lên trên để Điều và các cổ đông biết kết quả.

Nhằm gia tăng lợi nhuận, đảm bảo cơ hội thắng, hàng ngày, Điều sẽ chọn các số lô, đề có xác suất trúng cao theo kinh nghiệm của cá nhân và tham khảo trên các website tổng hợp, dự đoán kết quả xổ số, rồi cài đặt những số này vào danh sách hạn chế.

Để tổ chức đánh bạc, thông qua Bot "xxx Lyyy", Điều tạo lập 4 "Bot Master" là A Win, B - Win, C - Win và Win. Từ 4 Bot này, Điều phát triển thêm 113 Bot thành viên tương đương 113 đại lý đầu dưới trực tiếp của Điều, trong đó có Cao và Tân.

Về cơ bản, đường dây này hoạt động như một công ty cổ phần. Trong đó Cao Quốc Điều quản lý kỹ thuật, thống kê, điều hành và tất cả các hoạt động của các Bot, tính toán, phân chia lợi nhuận và phát triển đại lý; còn các cổ đông có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển đại lý cấp dưới. Đại lý nào muốn làm cổ đông thì thỏa thuận với Điều tỷ lệ % đóng góp cổ đông.

Bước đầu ban chuyên án xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, tổng tiền đánh bạc của đường dây tội phạm này qua hệ thống Bot trên mạng xã hội Z khoảng hơn 240 tỷ đồng; số tiền đánh bạc trung bình mỗi ngày khoảng gần 3 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khởi tố 23 bị can.

Ban chuyên án và Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng; đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn