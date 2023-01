Đi hái lá chuối trên đồi, người dân phát hiện cảnh tượng 'ớn lạnh'

Tối 11/1, thông tin với VietNamNet lực lượng chức năng Đồng Nai cho biết đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, người dân đi hái lá chuối trên đồi nhỏ thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy nặng mùi, khuôn mặt bị biến dạng.

Thi thể người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy. (Ảnh: VNN)

Ngay sau đó, người dân trình báo chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt, phong toả hiện trường để làm rõ vụ việc. Đồng thời, lấy thông tin từ người dân xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh tại hiện trường, nạn nhân là nam giới tử vong trong tư thế treo cổ, mặc quần dài, áo sơ mi tay ngắn.

Công an thông báo ai là người thân hoặc quen biết với nạn nhân thì liên hệ Công an xã Lang Minh hoặc gọi số 0916.884.113 gặp đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Lang Minh để giải quyết.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn