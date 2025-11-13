Đi giăng lưới bắt được con cá sấu nặng gần 40kg

Ngày 13/11, các đơn vị chức năng thuộc xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận con cá sấu nặng 37kg từ anh Nguyễn Văn Chuyển (SN 1995, ngụ xã Hưng Điền) đưa về chăm sóc trước khi đưa con cá sấu này về khu vực bảo tồn động vật hoang dã.

Trước đó, khuya 12/11, anh Chuyển cùng một người bạn đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp với biên giới Campuchia thì phát hiện một con vật lớn giật tung lưới. Khi anh và người bạn kéo lưới lên thì phát hiện con cá sấu đang cố vùng vẫy thoát khỏi lưới.

Anh Chuyển và người bạn khống chế thành công con cá sấu.

Anh Chuyển cùng người bạn cố gắng khống chế con cá sấu, cột mõm an toàn rồi đưa về nhà. Nhận thấy đây là động vật hoang dã, cần phải bảo tồn nên anh Chuyển đã chở con cá sấu đến Đồn Biên phòng Sông Trăng bàn giao.

Con cá sấu được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn