Cửa Lò kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Trong tỉnh

Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và chào đón mùa du lịch mới năm 2024, chiều ngày 16/4, Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đo lường thị xã Cửa Lò do Bác sỹ Dương Thị Sơn Hải – Trưởng phòng y tế thị xã dẫn đầu đã đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Tham gia cùng Đoàn liên ngành thị xã có đại diện UBMTTQ VN thị xã, Đội quản lý thị trường số 2 Nghệ An.