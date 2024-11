Chọn SUV nào từ Kia với tài chính dưới 800 triệu đồng?

Những mẫu SUV này không chỉ phù hợp với nhu cầu di chuyển của các gia đình trẻ mà còn đáp ứng được yêu cầu của những người lần đầu mua xe. Tuy nhiên, giữa hai lựa chọn này, người tiêu dùng nên chi cho mẫu xe nào để đáp ứng nhu cầu đi lại?

Quan tâm đến sức mạnh động cơ

Nếu là người quan tâm đến sức mạnh động cơ hơn là kiểu dáng thời trang, Kia New Seltos được cho là lựa chọn phù hợp hơn. Được bán với giá khởi điểm 599 triệu đồng, chiếc SUV hạng B này được đánh giá rất phù hợp cho nhiều người sử dụng nhờ nhiều trải nghiệm hiện đại.

Kia New Seltos có giá từ 599 triệu đồng.

Dòng xe này không chỉ được cải tiến về thiết kế mà còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại, đặc biệt là phiên bản 1.5 Turbo mang lại cảm giác lái phấn kích trên các tuyến đường muốn tăng tốc nhanh như cao tốc, giúp nhanh chóng vượt các xe phía trước.

Được trang bị động cơ tăng áp 1.5 cho công suất lên tới 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253Nm, New Seltos 1.5 Turbo rõ ràng vượt trội hơn hẳn so với nhiều mẫu xe sử dụng động cơ hút khí tự nhiên trong cùng phân khúc. Hơn nữa, việc Kia trang bị hộp số 7 cấp ly hợp kép trên New Seltos giúp việc sang số trở nên nhanh chóng và mượt mà, tạo cảm giác lái thể thao và đầy năng động.

Về các chế độ lái, phiên bản New Seltos 1.5 Turbo trang bị cho người dùng 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal và Sport, cùng với 3 chế độ vận hành cho các địa hình khác nhau, bao gồm Snow, Mud và Sand. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa trải nghiệm lái xe cho người lái.

Hơn nữa, Kia New Seltos cũng sở hữu nhiều tiện nghi hiện đại như màn hình giải trí 10,25 inch và phanh tay điện tử. Đặc biệt, đối với người mua lựa chọn phiên bản Turbo GT-Line cao cấp còn nhận được những trải nghiệm hiện đại với cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, rèm che nắng hàng ghế thứ hai và hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn (ADAS) với các tính năng tiên tiến như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go.

Chú trọng thiết kế và tiện nghi

Trong khi đó, nếu là người yêu thích các vấn đề thiết kế cũng như tiện nghi thì Kia New Sonet có ba phiên bản khác nhau với giá khởi điểm 534 triệu đồng lại là lựa chọn thú vị. Hơn nữa, lựa chọn này sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm một khoản ngân sách so với Kia New Seltos nhưng vẫn đảm bảo ấn tượng về các yếu tố như thiết kế hiện đại, cụm đèn LED trước (ở hai phiên bản cao cấp hơn là Luxury và Premium) và đèn hậu LED nối liền, điều này mang đến sức hấp dẫn về phong cách trẻ trung và năng động của giới trẻ.

Kia New Sonet có giá từ 534 triệu đồng.

Khi nhìn vào nội thất, Kia New Sonet mang đến một thiết kế tinh tế với ghế da cao cấp và nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Nếu từ bỏ phiên bản tiêu chuẩn Deluxe để nâng lên từ Luxury, người sử dụng sẽ nhận được trải nghiệm với trang bị vô lăng D-cut thể thao bọc da, màn hình LCD 4,2 inch đa sắc, cùng màn hình giải trí trung tâm lên đến 10,25 inch. Đặc biệt, cả ba phiên bản đều hỗ trợ tính năng kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây - vốn được xem là độc quyền trong phân khúc.

Kia New Sonet còn cho phép khởi động và mở điều hòa từ xa thông qua chìa khóa điện tử Smart Key ngay từ phiên bản Deluxe. Một số tiện nghi nổi bật khác bao gồm ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời chỉnh điện, cổng sạc USB-C và hệ thống đèn chiếu sáng khoang lái giúp mang lại trải nghiệm thoải mái cho người sử dụng.

Hãng xe Hàn Quốc cung cấp cho người dùng New Sonet ba chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và ba chế độ địa hình (Snow, Mud, Sand) để nâng cao trải nghiệm lái. Trong khi đó, hệ thống phanh đĩa trước và sau giúp cải thiện hiệu suất phanh và tăng cường sự an toàn cho người lái.

Kia New Sonet còn sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ an toàn hiện đại như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh và cảm biến áp suất lốp nhằm đảm bảo an tâm cho người lái.

Nhìn chung, cả Kia New Seltos và New Sonet đều là những mẫu SUV trong tầm giá dưới 800 triệu hấp dẫn cho người tiêu dùng. Trong khi Kia New Seltos nổi bật về “thiết kế đẹp, thể thao, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành mạnh mẽ trong các chuyến đi đường dài” thì Kia New Sonet lại có “thiết kế đẹp, nhỏ gọn và tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu nêu rất hấp dẫn khi chạy trong đô thị”.

Tác giả: Hạnh Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn