Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an xử lý các cuộc gọi lừa đảo

Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng 64,78% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng 37,82% so với 6 tháng cuối năm 2022.