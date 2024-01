Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm, chúc Tết các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong

Nhằm mang những món quà của Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" đến với những người dân khó khăn, ngày 29/1, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã có chuyến thăm, chúc Tết tại các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.

Chương trình Tết vì người nghèo được tổ chức mới đây nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các mạnh thường quân đã đạt được con số không ngờ tới với hơn 140 tỷ đồng để lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Tại huyện Quỳ Hợp, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện đón Tết và trực tiếp trao tặng 100 suất quà cho người nghèo, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà 200 ngàn đồng/suất; trao hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao hỗ trợ 500 triệu đồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp và trao hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác cũng đã đến chúc Tết và tặng quà Công an huyện Quỳ Hợp, Công an xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hợp và Đảng ủy xã Tam Hợp.

Tại huyện Quế Phong, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đã đến với bà con Nậm Nhoóng một trong những địa phương vùng sâu, vùng xa của huyện, đường sá đi lại cách trở, có đông đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú sinh sống.

Tại trụ sở UBND xã Nậm Nhoóng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã trao tặng 10 căn nhà từ nguồn kinh phí do Bí thư Tỉnh uỷ vận động xã hội hoá cho 10 hộ nghèo của xã; Trao quà cho 100 hộ nghèo với trị giá 1,2 triệu đồng mỗi suất. Tổng giá trị quà Tết do Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác trao cho các hộ nghèo của huyện Quế Phong là 1,4 tỷ đồng, gồm 800 triệu đồng từ chương trình Tết vì người nghèo Giáp Thìn 2024 và 600 triệu đồng do Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi hỗ trợ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Nậm Nhoóng

Cũng tại xã Nậm Nhoóng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao quà, động viên Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong và Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Đảng ủy xã Nậm Nhoóng.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đã gặp gỡ, chúc và trao quà Tết trị giá 1,4 tỷ đồng cho hộ nghèo huyện Quỳ Châu. Trong đó, 1 tỷ đồng từ nguồn của chương trình Tết vì người nghèo Giáp Thìn 2024 và 400 triệu đồng do Bí thư Tỉnh uỷ kêu gọi. Tại xã Châu Hạnh, đoàn đã tặng quà cho 100 hộ nghèo; tặng 5 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá mỗi căn 50 triệu đồng từ nguồn Bí thư Tỉnh uỷ vận động cho 5 hộ nghèo.

