3 người mắc kẹt trong phòng ngủ được lính cứu hỏa đưa ra ngoài an toàn

Khoảng 8h ngày 2/9 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà một người dân trên đường Võ Chí Công, thuộc khu phố 1, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ mau chóng đến hiện trường phối hợp với Công an và nhân dân địa phương dập tắt hỏa hoạn và cứu 3 người đang mắc kẹt trong phòng ngủ...

Lực lượng chức năng đang xác minh nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an Phường Xuân An và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở cũng được tăng cường đến hiện trường phong tỏa tuyến đường Võ Chí Công để bảo vệ an ninh trật tự khi có rất đông người hiếu kỳ theo dõi; đồng thời hỗ trợ lực lượng chuyên trách dập tắt đám cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, tính mạng của người dân.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy trèo tường cứu nạn nhân bị kẹt trong phòng

Đám cháy bắt đầu từ một căn phòng dưới tầng hầm, tỏa nhiệt lớn và khói đen nghi ngút. Những người lính cứu hỏa đã mau chóng đưa 3 người bị kẹt trong phòng ngủ trên lầu ra ngoài một cách nhanh chóng và an toàn. Các lực lượng tại chỗ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Tác giả: Văn Hoàng

Nguồn tin: cand.com.vn