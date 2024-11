2 taxi cùng hãng tông nhau liên hoàn

Hai taxi công nghệ cùng hãng trong vụ tông xe liên hoàn trên đường ĐT 743, TP Thuận An, Bình Dương tối 16-11 - Ảnh: T.D.

Tới 22h đêm 16-11, Công an TP Thuận An vẫn phối hợp lực lượng liên quan xử lý vụ tai nạn liên hoàn, trong đó có 2 xe cùng hãng taxi tông nhau.

Taxi công nghệ tông hư hỏng xe cùng hãng và nhiều xe máy ở Bình Dương

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h30 tối cùng ngày. Một ô tô biển số TP.HCM của hãng taxi công nghệ chạy trên đường ĐT 743 hướng từ TP.HCM về vòng xoay An Phú, Bình Dương bất ngờ mất lái.

Chiếc xe này lùa một số xe máy rồi tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào biển báo giao thông, cây xanh. Sau đó tông vào một ô tô cùng hãng đang đậu rồi mới dừng lại.

Xe taxi đậu trên vỉa hè bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: T.D.

Tại hiện trường, hai chiếc taxi công nghệ bị hư hỏng. Chiếc ô tô đậu trên vỉa hè bị móp méo khá nặng.

Tài xế trong xe ô tô bị mất lái được mọi người hỗ trợ đưa ra ngoài trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Ít nhất 3 xe máy té ngã liên quan vụ tai nạn. Một số người đi xe máy bị ảnh hưởng nhẹ đã di chuyển khỏi hiện trường.

Một xe máy bị hư hỏng nặng được giữ nguyên hiện trường chờ lực lượng chức năng xử lý. Lực lượng chức năng đã chăng dây để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Biển báo bị tông gãy - Ảnh: T.D.

Một trong các xe máy bị tông trong vụ tai nạn - Ảnh: T.D.

Công an có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn - Ảnh: T.D.

Bình Dương liên tiếp xảy ra tai nạn liên hoàn Trong tháng 11-2024, tại Bình Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ tông xe liên hoàn gây chết người. Mới nhất, vào đêm 14-11 tại thành phố mới Bình Dương, một tài xế ô tô biển số vàng (kinh doanh dịch vụ) lái xe khi có nồng độ cồn, tông liên hoàn làm 1 phụ nữ tử vong. Trước đó, ngày 4-11, tại TP Tân Uyên cũng xảy ra tai nạn liên hoàn, xe ben tông 3 xe khác làm 1 người tử vong.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ