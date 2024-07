Va chạm giữa 2 xe máy, một người ngã ra đường bị xe khách cán tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 7/7, trên Quốc lộ 20 đoạn qua Thôn 3 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Xe máy do em D.H.N (17 tuổi) chở theo em H.Q.A (17 tuổi, cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh) đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì xảy ra va chạm với xe máy do ông V.V.T (59 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm khiến xe máy do em N. điều khiển đổ ra đường, em H.Q.A ngồi phía sau văng ra khỏi xe và bị xe khách mang biển số tỉnh Bạc Liêu do tài xế Vũ Quốc Nghĩa (35 tuổi) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau cán phải tử vong.

Ngay khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

