Thuyền cá bị hỏng máy, mắc cạn tại eo biển Nghi Lộc

Trong tỉnh

Chiều 9/1, ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin: Một thuyền đánh cá của ngư dân xã Ngọc Bích, trong quá trình khai thác hải sản vùng lộng đã xảy ra sự cố hỏng máy trong đêm tối. Thuyền bị gió to, sóng lớn đánh dạt vào bờ, mắc cạn trên cát trong eo biển thuộc địa phận xóm Trung Thành, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.