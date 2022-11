Người phụ nữ nhận ‘chạy’ việc và mua ô tô giá rẻ để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 29/11, Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Cao Thị Thu Hà (SN 1990) trú xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian trước Công an Nghệ An phát hiện trên địa bàn huyện Diễn Châu nổi lên đối tượng Cao Thị Thu Hà có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an phát hiện Hà đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Tuy nhiên, hầu hết các bị hại e ngại việc trình báo nên cơ quan công an gặp khó khăn trong việc điều tra, thu thập chứng cứ.

Đối tượng Cao Thị Thu Hà tại cơ quan công an

Sau khi có đủ bằng chứng, cơ quan công an đã bắt giữ Cao Thị Thu Hà. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Hà đã lên kế hoạch lừa đảo tinh vi.

Cụ thể Hà đã tự nhận mình quen biết lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An có thể xin cho người thân vào làm việc. Với vỏ bọc trên, Cao Thị Thu Hà đã lừa và chiếm đoạt 850 triệu đồng của một nạn nhân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Ngoài ra, Hà còn “nổ” mình đang làm việc tại Quân khu 4 và có nhiều mối quan hệ có thể mua được xe ô tô giá rẻ hơn thị trường bán ra từ 100 đến 200 triệu đồng một xe. Tin lời Hà, có 3 bị hại trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghĩa Đàn đã chuyển 3 tỷ 470 triệu đồng để mua ô tô với giá rẻ hơn thị trường.

Đến thời điểm bị bắt, số tiền Hà lừa đảo lên đến hơn 4,3 tỷ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo, ai là bị hại của Cao Thị Thu Hà hãy liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, địa chỉ xóm 13A, xã Nghi Kim, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, để trình báo.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn