Người dân nô nức đổ về đền Quả Sơn cầu bình an và tài lộc

Theo ghi nhận, vào sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ (29/1/2025 dương lịch), đền Quả Sơn tại huyện Đô Lương, Nghệ An đã tấp nập đón hàng nghìn du khách đến cầu bình an và lộc tài. Du khách thập phương đến với đền Quả Sơn với mong muốn tìm kiếm sự bình yên và may mắn cho gia đình và bản thân trong năm mới.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Ban Quản lý đền Quả Sơn chia sẻ: “Năm nay thời tiết rất đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến đền Quả Sơn đông hơn vào ngày mùng 1 Tết. Trong số đó, có rất nhiều khách thập phương và người dân của huyện Đô Lương trở về quê ăn Tết. Họ đến để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để mọi người vãn cảnh, tìm lại sự thảnh thơi, bình an trong tâm hồn sau một năm nhiều bộn bề của cuộc sống”.

Theo Ban quản lý di tích lịch sử đền Quả Sơn, trong buổi sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ, đền đã đón hàng nghìn du khách đến viễn cảnh, thắp hương cầu may mắn.

Ông Hùng cho biết thêm, năm nay, chương trình lễ hội đền Quả Sơn sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/2 (tức ngày 19 và 20 tháng Giêng âm lịch). Dù quy mô tổ chức không lớn như năm chẵn, lễ hội năm nay vẫn hứa hẹn đón lượng du khách đông đảo, bởi đây là thời gian người dân thường tham gia các lễ hội truyền thống trong tháng Giêng.

Chị Phan Thị Hằng, một du khách, chia sẻ: “Tôi thường đến đền Quả Sơn mỗi khi về thăm quê để cầu sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Năm nay, tôi thấy nhiều người đến với Quả Sơn đông hơn so với mọi năm, có lẽ do điều kiện thời tiết thuận lợi. Mỗi lần đến nơi linh thiêng này, lòng tôi lại cảm thấy thanh thản hơn, kỳ vọng vào một năm mới nhiều thuận lợi.”

Du khách thắp hương cầu lộc tài, bình an tại đền Quả Sơn

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Hồng, một sinh viên đang học tại Hà Nội, cũng chia sẻ: “Năm nay, em và nhiều bạn đến đền Quả Sơn không chỉ để dâng hương mà còn viết lên những lời ước nguyện và treo lên cành đào trong sân đền, gửi gắm những thông điệp mong muốn bản thân và người thân được bình an trong năm mới. Dù cuộc sống hiện đại thay đổi, phong tục lễ đền/chùa, hái lộc đầu xuân vẫn giữ nguyên giá trị. Với thế hệ trẻ như chúng em, cần quan tâm và lưu giữ những giá trị văn hóa đó để tránh mai một".

Nhiều bạn trẻ treo những lời ước nguyện đầu xuân lên cành đào

Anh Nguyễn Ngọc Hà, một ông đồ đã có 10 năm viết chữ tại đền Quả Sơn cho biết xin chữ ông đồ, đặc biệt trong dịp đầu năm mới, là một nét đẹp văn hóa truyền thống sâu sắc của người Việt Nam. Đạo lý "tôn sư trọng đạo" và lòng khao khát học hành, hiểu biết đã được truyền tải qua những bức thư pháp đầy ý nghĩa và tinh tế. Chữ cầu mong may mắn, tài lộc hay bình an của ông đồ không chỉ là món quà ban phát tài năng của bậc hiền giả mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp người ta bước vào năm mới với niềm hy vọng và khát khao vươn lên.

“Đền Quả Sơn nổi tiếng là ngôi đền nơi cho chữ, nên rất nhiều bậc tri thức từ trẻ đến cao tuổi thường đến đây viễn cảnh, thắp hương cầu tài lộc, bình an. Điều này dần trở thành thói quen, làm cho đền Quả Sơn trở nên khác biệt, có sức hút riêng và tạo ra giá trị đúng với tinh thần hiếu học của người dân xứ Nghệ”, anh Hà chia sẻ.

Một du khách đang xin chữ ông đồ tại đền Quả Sơn

Đền Quả Sơn thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ, người có công lớn trong việc phát triển kinh tế và chính trị vùng Nghệ An. Đền đã tồn tại gần 1000 năm và được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2018. Dự án trùng tu và tôn tạo đền Quả Sơn với tổng kinh phí hơn 70 tỷ đồng, chủ yếu từ tiền công đức của nhiều cá nhân và doanh nghiệp, đã hoàn thành. Đền Quả Sơn hiện tại khang trang nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp kiến trúc cổ xưa.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn