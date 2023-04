Lượt trận thứ 6 vòng loại U.19 Quốc gia: SLNA nổi sóng, sức mạnh vô đối của HAGL

Bảng A: Viettel bứt phá

Chiều qua, đội Viettel lớn đã gây thất vọng khi để thua HAGL 1-4 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Và chiều nay, các cầu thủ đàn em đã gỡ lại thể diện ở vòng loại giải U.19 Quốc gia. Trước Quảng Ngãi, Viettel đã giành chiến thắng đậm đà 4-0. Thực ra, chiến thắng này không đậm bằng thắng lợi 7-0 tại lượt đi cách đây 2 tuần. Quảng Ngãi đã rút được nhiều kinh nghiệm sau từng trận đấu để chơi gắn kết trong hiệp 1 và làm nản lòng các cầu thủ chủ nhà. Nếu lượt đi, Viettel thắng đến 5 bàn trong hiệp 1 với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 thì trận lượt về, họ không thể nào tìm được mành lưới Quảng Ngãi trong 45 phút đầu. Các cầu thủ miền Trung chỉ để thủng lưới phút 53. Sau đó, khi Quảng Ngãi không còn chơi tử thủ nữa thì Viettel mới ghi thêm 3 bàn ở nửa cuối hiệp 2.

Với chiến thắng này, Viettel đã bứt mạnh lên khi có 16 điểm sau 6 trận, bỏ xa các đội xếp phía sau. Lúc này, Thanh Hóa có dấu hiệu hụt hơi khi tiếp tục đánh rơi điểm. Sau 2 trận thua liên tiếp trước Hà Nội và Viettel thì các CĐV xứ Thanh hy vọng đội bóng của họ xốc lại tinh thần khi gặp Hải Phòng. Trận lượt đi, Thanh Hóa từng thắng Hải Phòng khá dễ dàng với tỷ số 3-0 bằng 3 bàn trong hiệp 1.

Tuy nhiên, do tâm lý có phần ức chế vì vừa để thua 2 trận cộng với Hải Phòng bất ngờ đá tưng bừng trong tâm lý chẳng còn gì để mất, đội bóng Thành phố Hoa phượng đỏ đã bất ngờ có bàn thắng ngay phút thứ 10. Bàn thắng đầu tiên tại giải giúp Hải Phòng thi đấu tự tin và gây nhiều khó dễ cho Thanh hóa. Phải mãi đến phút 74, Thanh Hóa mới tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận để đội bóng yếu nhất bảng kiếm điểm đầu tiên.

Rất may cho Thanh Hóa sau đó là Hà Nội cũng không tận dụng cơ hội ở trận đấu muộn để bứt lên. Hà Nội tiếp tục gặp phải thử thách trước sự trưởng thành của Công an Hà Nội. Trận lượt đi Hà Nội dù được đánh giá cao hơn nhưng bị thủng lưới trước ngay phút thứ 14 và phải đợi đến phút 56 mới gỡ hòa. Trận lượt về chiều nay, kịch bản cũng tương tự khi Công an Hà Nội mở tỷ số trước trong hiệp 1 và phải sang hiệp 2, các nhà đương kim vô địch mới tìm được bàn gỡ hòa.

Lúc này sau 6 lượt, Viettel dẫn đầu với 16 điểm, Hà Nội 12 điểm xếp thứ 2, tiếp theo là Thanh Hóa 10 điểm, Công an Hà Nội 8 điểm, Quảng Ngãi 3 điểm, Hải Phòng 1 điểm.

Kết quả

(13g30) Hải Phòng - Đông Á Thanh Hóa: 1-1

Hải Phòng: Nguyễn Tiến Việt (22) 10′

Đông Á Thanh Hóa: Hà Minh Đức (7) 74′

(15g30) Quảng Ngãi - Viettel: 0-4

Viettel: Nguyễn Công Phương (8) 53′, Nguyễn Đăng Dương (99) 67′, Đỗ Văn Chí (16) 85’&90’+1

(15g30) CAHN - Hà Nội: 1-1

CAHN: Trần Đức Bình (24) 34′

Hà Nội: Nguyễn Cảnh Tài (28) 71′

Bảng B: PVF thua sốc

Sau khi đại thắng Huế 4-0 ở lượt trận thứ 4, PVF đã có chiến thắng 2-0 trước Nam Định để giành ngôi đầu bảng. Những tưởng với sự hồi sinh trong 2 vòng gần đây khiến PVF có thể ăn tươi nuốt sống Đà Nẵng để băng băng về đích thì cú sốc lớn đã xảy ra. Đội chủ nhà và cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch đã bất ngờ thua Đà Nẵng 0-2. Trận lượt đi, PVF đã bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trong thế trận Đà Nẵng chơi phòng ngự chặt chẽ. Thậm chí, PVF còn bị thủng lưới trước vào giữa hiệp 2 và phải nhờ bàn gỡ phút 84 mới giật lại được 1 điểm.

Trận này, Đà Nẵng vẫn lối chơi cũ đã vô hiệu hóa các mũi nhọn của PVF khiến chủ nhà không thể tìm được đường vào mành lưới đối thủ. PVF tiếp tục mắc sai lầm như 2 trận đầu tiên vòng loại là mải mê tấn công rồi sập bẫy phòng ngự. Sau khi bất ngờ thua bàn đầu tiên vào phút 77, PVF dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng họ không có được kết quả thành công như lượt đi mà bị dính thêm đòn hồi mã thương phút cuối cùng. Với thất bại này, PVF đã mất ngôi đầu bảng vào tay Đà Nẵng. Tuy rằng vị trí thứ 2 vẫn còn trong tay nhưng hành trình giành vé ở những trận tới sẽ hết sức trắc trở.

SLNA tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh: Báo Nghệ An

Trong trận còn lại, SLNA đã chứng tỏ sự hồi sinh khi thắng đậm 4-0 trước Nam Định để trở lại đường đua. Một tuần qua rất khó khăn với các cầu thủ xứ Nghệ khi họ liên tiếp thua 2 đội bóng yếu hơn là Huế và Đà Nẵng do những sai sót từ hàng thủ. Việc được nghỉ thi đấu ở lượt trước đã giúp SLNA có cơ hội trấn tĩnh và điều chỉnh.

Trước đối thủ từng là bại tướng ở lượt đi, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Vinh làm chủ hoàn toàn thế trận. SLNAđã không ngần ngại tràn sang phần sân của Nam Định để tìm kiếm cơ hội. Trong hiệp đầu, SLNA triển khai lên bóng khá đa dạng. Đội bóng xứ Nghệ kết hợp đan xen giữa tấn công biên và trung lộ. Trong vai trò nhạc trưởng, tiền vệ Ngô Văn Bắc đã tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội nhưng không thể ghi bàn.

Không ít CĐV xứ Nghệ lo lắng sẽ gặp kịch bản buồn như khi gặp Huế và Đà Nẵng là tấn công nhiều không ghi bàn rồi dính phản công. Nhưng bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Vinh yêu cầu các học trò phải đẩy cao tốc độ, dồn ép đối thủ nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng giải tỏa áp lực. Ngay phút thứ 5 của hiệp 2, từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, đồng đội treo bóng về phía cột 2, Duy Hào băng đánh đầu tung lưới Nam Định. Sau bàn thắng từ tình huống cố định cởi bỏ sức ép, SLNA càng hưng phấn trong tấn công và bàn thắng liên tục nã vào cầu môn Nam Định. SLNA chỉ chơi chậm lại sau khi có bàn thứ 4.

Lúc này, Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, PVF xếp nhì với 8 điểm, SLNA có 7 điểm, Nam Định có 6 điểm, Huế có 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Kết quả

(14g00) SLNA - Nam Định: 4-0

SLNA: Phạm Duy Hào (8) 47’&61′, Trương Văn Tuyển (7) 53′, Nguyễn Quang Lực (10) 83′

(14g00) SHB Đà Nẵng - PVF: 2-0

SHB Đà Nẵng: Lê Văn Đạt (7) 77′, Nguyễn Thanh Hùng (10) 90’+1

Bảng C: HAGL tiếp tục độc cô cầu bại

HAGL tiếp tục là đội duy nhất toàn thắng tại vòng loại. Họ tiếp tục phong độ ấn tượng này tại lượt trận thứ 6 khi giành thắng lợi 1-0 trước đội bóng yếu nhất bảng là Kon Tum. Trận lượt đi, dù bị đánh giá thấp hơn, Kon Tum đã gây khó cho Gia Lai trong suốt 1 giờ thi đấu đầu tiên và phải đến phút 59 thì HAGL mới phá được thế bế tắc. Trận này, cũng tương tự khi HAGL không tìm được bàn thắng trong hiệp 1 mà phải đến giữa hiệp 2 mới có bàn mở tỷ số. Với HAGL, một khi có bàn dẫn trước thì họ coi như định đoạt trận đấu vì không đội nào ở bảng C đủ trình để lật ngược thế cờ. Chiến thắng liên tiếp thứ 6 giúp HAGL độc chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Khánh Hòa.

Khánh Hòa vòng này có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Bình Định để chấm dứt hy vọng nhỏ nhoi vươn lên của đội bóng đất võ. Lượt đi, Khánh Hòa thắng dễ Bình Định 5-0 với 3 bàn trong hiệp 1, đóng gói trận đấu sau 1 giờ còn trận này khó khăn hơn nhiều. Trong 1 giờ thi đấu đầu tiên, Khánh Hòa không thể khoan thủng hàng thủ của Bình Định mà phải chờ đối thủ chơi mạo hiểm hơn trong 30 phút cuối để tìm bàn thắng.

Lúc này, đối thủ nguy hiểm nhất của Khánh Hòa chính là Lâm Đồng. Đội bóng miền đất lạnh tiếp tục thể hiện sự tiến bộ vượt bậc ở vòng loại năm nay khi thắng Phú Yên 3-1. Trận lượt đi, Lâm Đồng từng dẫn 2 bàn trong hiệp 1 nhưng lại chủ quan dẫn đến bị chia điểm trong hiệp 2. Còn lần này, Lâm Đồng đã duy trì sự áp đảo trong 1 tiếng đầu để ghi 3 bàn rồi mới đá chậm lại.

Với cục diện của bảng C hiện giờ, một vé cho HAGL là điều dễ đoán trước khi họ quá mạnh và dẫn trước các đội còn lại quá xa. Vị trí thứ 2 là Khánh Hòa với 13 điểm, Lâm Đồng 11 điểm, còn Bình Định 6 điểm và Phú Yên 4 điểm thì coi như hết cơ hội. Riêng Kon Tum là đội bóng gây thất vọng nhất tại vòng loại lúc này. Sau 6 trận, Kon Tum lại thua cả 6 trận. Kết thúc lượt đi còn có Hải Phòng trắng tay giống Kon Tum nhưng giờ Hải Phòng đã có điểm số đầu tiên, bàn thắng đầu tiên.

Kết quả

(13g30) Phú Yên - Lâm Đồng: 1-3

Phú Yên: Lê Tĩnh (5) 66′

Lâm Đồng: Nguyễn Văn Đình (11) 3’&41′, Trần Duy Quốc Hoàng (15) 63′

(15g00) Kon Tum - HAGL: 0-1

HAGL: Hoàng Minh Tiến (10) 65′

(15g00) Bình Định - Khánh Hòa: 0-2

Khánh Hòa: Phạm Huỳnh Minh Đạt (10) 62′, Lê Nác Đô (7) 75′

Bảng D: Cục diện đã định

Tại bảng D, đã có những bất ngờ nhưng cục diện nhìn chung không thay đổi. Chủ nhà Bình Phước từng thắng TP.HCM dễ dàng 4-0 lượt đi nhưng trận lượt về chấp nhận chia điểm trong trận hòa 0-0. Với Bình Phước thì hòa như vậy cũng là thắng vì họ giữ nguyên khoảng cách với đối thủ cạnh tranh vé nguy hiểm nhất trong khi vòng loại chỉ còn 4 lượt đấu.

Việc Bình Phước không thắng đã giúp Bình Dương xây chắc ngôi đầu nhờ chiến thắng 2-0 trước Tây Ninh. Trận còn lại giữa Đồng Nai và Bình Thuận có kết quả hòa 1-1.

Cục diện bảng D giờ khá dễ đoán khi Bình Dương có 16 điểm, Bình Phước có 14 điểm đã nắm khá chắc 2 vé đi tiếp. TP.HCM với 8 điểm thì khó cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu. Tây Ninh 5 điểm xếp thứ 4 còn Bình Thuận và Đồng Nai lần lượt có 2 và 1 điểm.

Kết quả

(14g00) Bình Thuận - Đồng Nai: 1-1

Bình Thuận: Nguyễn Trần Quốc Khánh (6) 79′

Đồng Nai: Phạm Nguyễn Tấn Lộc (15) 1′

(15g00) TP HCM - Bình Phước: 0-0

(16g00) Tây Ninh - B.Bình Dương: 0-2

B.Bình Dương: Trần Phi Trọng (9) 44′, Từ Vũ Sinh (14) 81′

Bảng E: Đồng Tháp đã có ngôi đầu

Bảng E đã có sự đổi ngôi khi Đồng Tháp giành lại vị trí thứ nhất nhờ thắng chủ nhà Tiền Giang nhẹ nhàng 1-0. Trong khi đó, An Giang phải lui xuống thứ 2 do bị Long An cầm hòa 1-1 trong trận đấu mà An Giang bị dẫn trước. Lúc này, Đồng Tháp đã có 11 điểm, An Giang có 9 điểm, Long An có 6 điểm còn Cần Thơ và Tiền Giang đều vẫn 2 điểm.

Kết quả

(14g00) An Giang - Long An: 1-1

An Giang: Nguyễn Thái Tiến (29) 30′

Long An: Nguyễn Công Tuyển (63) 40′

Thẻ đỏ: Bùi Nguyễn Chí Trung (10 - Long An) 90’+3′

(16g00) Đồng Tháp - Tiền Giang: 1-0

Đồng Tháp: Lê Phạm Ngọc Phát (21) 42′

