Khách ùn ùn đi du xuân, nhiều điểm du lịch gần Hà Nội 'thất thủ'

Du lịch đầu năm Giáp Thìn khởi sắc Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, từ ngày 8 đến 14/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), ngành Du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú (tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023). Dịp nghỉ Tết Giáp Thìn cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể, Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt; Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt; Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%; Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt; TP.HCM đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023; Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm 2023… Xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình, tự đặt dịch vụ tại điểm đến gia tăng trong năm nay, đặc biệt là ở các điểm đến gần với các thị trường gần Hà Nội, TP.HCM.