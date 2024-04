Khả năng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhiều nơi nắng nóng, miền Trung liệu có nóng 43-45 độ C?

Khả năng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nắng nóng - Ảnh: NAM TRẦN

Theo dự báo thời tiết của từng địa phương trong 10 ngày tới của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), tại nhiều tỉnh, thành phố khả năng xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, tại Điện Biên, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ít mưa, nhiệt độ cao nhất lên tới 39 độ C.

Đối với thủ đô Hà Nội, từ 27 đến 29-4, trời ít mây, nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C. Ngày 30-4 và 1-5 xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C.

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trong 5 ngày nghỉ lễ phổ biến ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 40-43 độ C. Riêng tại Quảng Trị từ 29-4 đến 1-5, dự báo nắng nóng lên tới 45 độ C.

TP Đà Nẵng trong các ngày nghỉ lễ cũng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-37 độ C.

TP.HCM trong 10 ngày tới cũng duy trì thời tiết ít mây, trời nắng nóng, từ 27-4 đến 1-5, xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.

Dự báo cho thấy dịp nghỉ lễ 30-4 ở Quảng Trị có thể có nắng nóng 45 độ C - Ảnh: NCHMF

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hai ngày đầu tuần tới (22 và 23-4), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ đêm 23 đến 24-4, ở Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ 25-4, nắng nóng khả năng quay lại khu vực Bắc Bộ.

"Nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 25-4 có khả năng gia tăng về cường độ" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ