Dừng phát sóng 2 kênh truyền hình nước ngoài tại Việt Nam

Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH&TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Msky về việc dừng phân phối kênh chương trình nước ngoài BABY FIRST và Trung tâm Truyền hình Thông tấn thông báo về việc dừng biên tập kênh chương trình truyền hình nước ngoài BABY FIRST trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, Bộ TT&TT đã ban hành quyết định thu hồi Giấy phép số 581/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp cho đơn vị này theo quy định tại Điều 33 của Luật Báo chí năm 2016.

Trước đó, căn cứ đề nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông về việc không tiếp tục làm đại lý cung cấp kênh chương trình nước ngoài PARAMOUNT NET-WORK và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh thông báo về việc ngừng công tác biên tập kênh chương trình nước ngoài PARA-MOUNT NETWORK, Bộ TT&TT cũng đã có quyết định thu hồi các giấy phép theo quy định.

Tác giả: Hùng Quân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân