Công ty y học Nghệ An bị phạt 86 triệu và đình chỉ hoạt động 2 tháng

Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An có địa chỉ I.K 10-11, số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH y học Nghệ An có cơ sở kinh doanh tại địa chỉ I.K 10-11, số 72, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Các lỗi vi phạm bao gồm: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề theo quy định, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn đã được ghi trong giấy phép hoạt động.

Ngoài mức phạt tiền, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 1 tháng đối với ông Phan Hữu Khoa, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở.

Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 10/1/2025.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn