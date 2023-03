Công an khám xét trụ sở công ty F88 ở TPHCM

Trưa 6/3, nguồn tin của PV xác nhận Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp đang tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp).

Theo nguồn tin này, việc khám xét nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, các khu vực ra vào tòa nhà nói trên đã bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám xét.

Công an phong tỏa khu vực ra vào tòa nhà để thực hiện khám xét.

Lực lượng chức năng phía bên ngoài giải tán những người hiếu kỳ tụ tập chụp ảnh, ghi hình, đồng thời không cho người lạ đến gần.

Theo tìm hiểu của PV, F88 đã thuê tầng 7 và 8 của tòa nhà nói trên để đặt trụ sở vào đầu năm 2022.

Việc quay phim, ghi hình ở khu vực này bị hạn chế.

Lực lượng chức năng ở bên ngoài trụ sở công ty F88.

Cuối tháng 1/2023, hàng loạt điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Thanh Hóa đã bị UBND TP Thanh Hóa xử phạt hành chính.

Cụ thể các điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88 tại các phường Tân Sơn, Điện Biên, Ba Đình, Quảng Tâm, Đông Sơn... đã có các hành vi vi phạm, như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ; nhận cầm cố tài sản mà không lưu giữ tài sản cầm cố tại cơ sở kinh doanh trong thời gian cầm cố tài sản...

Căn cứ các biên bản vi phạm hành chính do Công an TP Thanh Hóa lập, UBND TP Thanh Hóa đã có quyết định xử phạt hành chính các điểm kinh doanh số 1, số 4, số 7, số 10, số 15, số 26... của chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Thanh Hóa, có địa chỉ ở các phường nêu trên. Mức phạt là từ 15-18 triệu đồng.

Công ty cổ phần kinh doanh F88 hiện đang cung cấp các dịch vụ cho vay cầm cố các loại tài sản. Ngoài việc cung cấp dịch vụ "cầm đồ", công ty này cũng đang triển khai một số dịch vụ khác.

Công ty CP Kinh doanh F88 được thành lập năm 2013, do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. Trụ sở chính của F88 đặt tại Tòa nhà N01A, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Phùng Anh Tuấn (39 tuổi) là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp này. Tại thời điểm tháng 10/2022, vốn điều lệ của F88 là hơn 566 tỷ đồng. Loại hình doanh nghiệp của Công ty F88 là công ty cổ phần chưa đại chúng. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là dịch vụ cầm đồ. Trên website, F88 giới thiệu có hệ thống cửa hàng từ Hà Giang đến tận Cà Mau. Năm 2021, F88 và Thế giới Di động, Điện máy xanh đã hợp tác để triển khai cho vay tiền mặt mà không cần phải mua hàng hóa, sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của F88 không mấy khả quan. Năm 2016 - 2017, chi phí tăng cao khiến chuỗi cầm đồ này báo lỗ. Đến năm 2018, F88 có lãi gần 2,7 tỷ đồng và năm 2019 lãi hơn 19 tỷ đồng nhưng chủ yếu đến từ thu nhập khác. Tại thời điểm 31/12/2019, F88 lỗ lũy kế 18 tỷ đồng. Trong năm 2020, F88 lãi sau thuế gần 45 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 12% mục tiêu lợi nhuận là 377 tỷ đồng. Năm 2021, F88 đề ra mục tiêu đạt doanh thu 1.619 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 816 tỷ đồng. NGUYỄN QUANG

Tác giả: Hữu Huy - Minh Anh - Nguyễn Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong