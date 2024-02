Cô gái 19 tuổi ở Hà Nội mất tích từ mùng 3 Tết

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín tiếp nhận tin báo của gia đình chị Bàn Thị Thương (SN 2005, trú tại Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) về việc chị đi khỏi nhà từ trưa 12/2 (mùng 3 Tết) đến nay chưa thấy về.

Khi đi chị Thương mặc áo màu nâu, chân váy trắng, đi xe máy Honda Lead màu xám.

Chị Bàn Thị Thương mất tích từ ngày mùng 3 Tết.

Nhà chức trách đề nghị ai biết hoặc nhìn thấy chị Thương ở đâu thì báo cho gia đình theo số điện thoại 0985984861 hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Kể từ sau Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Nội liên tiếp phát thông báo tìm kiếm người mất tích.

Sáng nay, cơ quan này tiếp nhận tin báo của gia đình chị Vũ Thị Tâm (SN 2003, trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai, Hà Nội) về việc chị Tâm đi khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa thấy về.

Khi đi chị Tâm mặc áo màu vàng, quần bò màu xanh đậm, đi xe đạp mini màu đỏ.

Người dân biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Tâm ở đâu xin báo cho gia đình theo số điện thoại 0376338906, hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/2, Công an TP Hà Nội cũng thông báo tìm cô gái 21 tuổi mất tích từ ngày mùng 7 Tết. Theo trình báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, quê Thanh Hoá, trú ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), cô gái này đi khỏi nhà từ chiều 16/2. Khi đi chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.

Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Minh Hào khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: vtc.vn