3 ái nữ cùng cha mẹ gánh vác cơ đồ nghìn tỷ

Trịnh Thị Mai Anh - con gái Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn

Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) Trịnh Văn Tuấn có 4 người con gái là Trịnh Thị Mai Anh (SN 1992), Trịnh Mai Linh (SN 1996), Trịnh Mai Phương Paula (SN 1998) và Trịnh Mai Vân (SN 2003). 4 người con gái của Chủ tịch OCB đều rất giỏi giang, với thành tích học tập đáng nể ở những trường tốp đầu thế giới.

Trong đó, Trịnh Thị Mai Anh (1992) có mặt trong HĐQT của ngân hàng nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Mai Anh cũng là gương mặt nữ 9x duy nhất trong HĐQT của một ngân hàng tại Việt Nam.

Trịnh Thị Mai Anh - con gái Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn. Ảnh: Internet

Trước khi trở thành lãnh đạo tại OCB, ái nữ nhà Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính tại các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong và ngoài nước như: Ngân hàng HSBC London, Tập đoàn VinaCapital, Tập đoàn Temasek Singapore.

Cuối năm 2024, OCB sở hữu 2,465 tỷ cổ phiếu đang lưu hành với giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 28.110 tỷ đồng. Trong đó, bà Trịnh Thị Mai Anh hiện sở hữu hơn 60,4 triệu cổ phiếu OCB tương đương 2,45% cổ phần, trị giá gần 689 tỷ đồng.

Lê Thu Thủy - con gái Madam Nguyễn Thị Nga

Tháng 7/2022, Lê Thu Thủy (1983) - con gái Madam Nguyễn Thị Nga rời ghế Tổng Giám đốc SeABank sau nhiệm kỳ 5 năm, nhưng vẫn tham gia quản trị ngân hàng với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Trước đó, bà Lê Thu Thủy làm Ủy viên thường trực HĐQT SeABank từ năm 2009, khi mới 26 tuổi. Bà Thủy tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh và cử nhân Tài chính ngân hàng tại Đại học George Mason, Mỹ.

Bà Lê Thu Thủy - con gái Madam Nguyễn Thị Nga. Ảnh: SeaBank

Trong thời gian bà Thủy làm CEO SeABank, ngân hàng này có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 3/2021, SeABank chính thức đưa hơn 1,2 tỷ cổ phiếu SSB niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - HoSE (HSX) với giá tham chiếu 16.800 đồng/cp.

Cuối năm 2024, SSB có hơn 2,835 tỷ cổ phiếu đang lưu hành với giá trị vốn hóa đạt hơn 47.486 tỷ đồng. Bà Lê Thu Thủy trực tiếp nắm giữ hơn 65,646 triệu cổ phiếu SSB, tính theo giá thị trường, khối tài sản 8X đang trực tiếp nắm giữ có giá trị gần 1.100 tỷ đồng.

Đặng Huỳnh Ức My - con gái đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc

Tại đế chế mía đường Thành Thành Công, bà Đặng Huỳnh Ức My (sinh năm 1981) - con gái đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc có nhiều đóng góp tích cực cho CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (SBT).

Bà Đặng Huỳnh Ức My được mệnh danh là công chúa mía đường của Việt Nam kế nghiệp “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc.

Bà Đặng Huỳnh Ức My. Ảnh: SBT

Dưới sự lãnh đạo của mẹ con bà Đặng Huỳnh Ức My, SBT đã chiếm vị trí số 1 ngành mía đường Việt Nam sau khi thực hiện một loạt các thương vụ đình đám, bao gồm cả thâu tóm mảng mía đường của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức).

Tháng 7/2024, bà Ức My được bầu làm Chủ tịch SBT thay bà Huỳnh Bích Ngọc. Sau khi rời vị trí Chủ tịch, bà Huỳnh Bích Ngọc vẫn giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị của SBT.

Tại thời điểm cuối năm 2024, SBT có hơn 740 triệu cổ phiếu lưu hành với giá trị vốn hóa đạt hơn 9.700 tỷ đồng. Trong đó, bà Đặng Huỳnh Ức My trực tiếp nắm giữ gần 75 triệu cổ phiếu SBT tương đương tỷ lệ 10,12% vốn.Tính theo giá thị trường, khối tài sản của bà My có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

