Vụ thi thể người đàn ông với hàng chục vết đâm: Bắt 2 nghi phạm

Tối 1-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp một số đơn vị, bắt giữ hai nghi phạm sát hại dã man nam thanh niên ở Bình Dương.

Theo đó, sau khi nhận được tin báo về việc người dân phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, với nhiều vết đâm sau lưng, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra.

2 nghi phạm bị bắt giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nghi phạm chính trong vụ án mạng này là L.T.M.A (sinh năm 2006) và N.T.T (sinh năm 2000, cùng quê An Giang), đồng thời xác định cả hai đang trốn tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Khoảng 19 giờ ngày 1-8, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thuận An, Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt được hai nghi phạm. Cả hai thừa nhận hành vi giết người để cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an đang lấy lời khai đối tượng và sẽ di lý về Bình Dương để điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 31-7, nhiều công nhân trong lúc đi làm phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25 nên trình báo cơ quan chức năng.

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân có hàng chục vết đâm từ sau lưng, nghi do vật nhọn gây ra. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là N.T.K (sinh năm 2001, quê Hậu Giang).

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động