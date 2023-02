Vụ bắt nhóm cán bộ đăng kiểm tại Nghệ An: Giám đốc trung tâm được bổ nhiệm liên tiếp

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt các đối tượng liên quan đến vụ án nhận hối lộ và môi giới hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 37-01S.

“Trường hợp đặc biệt”

Trong mấy ngày qua, dư luận tại Nghệ An “nóng” chuyện 13 cán bộ, lãnh đạo tại 2 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (gọi tắt là TTĐK) gồm 37-01S và 37-02S bị bắt vì liên quan đến hành vi Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ. Điều dư luận quan tâm hơn nữa chính là việc ông Nguyễn Quý Khánh được Sở GTVT Nghệ An bổ nhiệm giữ chức Giám đốc TTĐK 37-01S 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Theo đó, vào tháng 6/2010 đến tháng 6/2020, ông Nguyễn Quý Khánh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc TTĐK 37-01S với thời gian đủ 2 nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ngày 25/4/2020, TTĐK 37-01S có công văn gửi Sở GTVT Nghệ An về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Quý Khánh.

Sau khi nhận được Tờ trình của TTĐK 37-01S, Sở GTVT tỉnh Nghệ An có Tờ trình số 1305/ SGTVT-VP ngày 8/5/2020 xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ. Cụ thể, tại Tờ trình của Sở GTVT Nghệ An nêu rõ: Ông Nguyễn Quý Khánh trong thời gian 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐK 37-01S đã có nhiều đóng góp cho ngành GTVT, ngoài ra, nhiều năm liền được các cấp, các ngành ghi nhận, tặng thưởng bằng khen, cờ thi đua… Bên cạnh đó, trong thời gian tới, thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ công chức và lộ trình chuyển đổi cổ phần hóa TTĐK 37-01S, việc điều hành TTĐK 37-01S cần một giám đốc có trình độ, năng lực và kinh nghiệm công tác để điều hành… trong quá trình thực hiện cổ phần hóa.

Ngoài ra, theo quy định trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm phải là đăng kiểm viên xe cơ giới, đã thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm viên tối thiểu 36 tháng. Vì vậy, việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đảm nhiệm vị trí giám đốc không có người đáp ứng. Thông tin từ Sở GTVT Nghệ An, thời điểm đó, ông Nguyễn Quý Khánh đã làm 2 nhiệm kỳ giám đốc nhưng mới chỉ viên chức, nếu điều động cán bộ lên Sở thì phải là công chức. Trong khi đó, cán bộ ở Sở GTVT chưa có ai đáp ứng được các yêu cầu như quy định. Do vậy, việc bổ nhiệm ông Khánh là trong trường hợp đặc biệt. Sau đó, ngày 18/5/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 2989/UBND-TH giao cho Sở Nội vụ hướng dẫn Sở GTVT thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ, công chức theo đúng quy định hiện hành.

Bị bắt vì nhận hối lộ

Sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại văn bản số 2989, ngày 22/5/2020 Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có công văn số 1058 ngày 22/5/2020 gửi Sở GTVT có nội dung: “Để thực hiện việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quý Khánh, theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, Sở Nội vụ đề nghị Sở GTVT xem xét, đánh giá cụ thể đối với ông Nguyễn Quý Khánh, cũng như việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công chức thuộc ngành”.

“Ngoài việc phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 9, Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, còn phải xem xét, xác định được một số yếu tố có tính chất đặc thù khác liên quan đến việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc TTĐK 37-01S như: Nguồn nhân sự nơi khác đến chưa có hoặc chưa đảm bảo đủ điều kiện; Tiêu chuẩn về chuyên ngành về dịch vụ đăng kiểm; Việc điều động, luân chuyển gặp khó khăn; Có nhiều thành tích, sáng kiến nổi trội, xuất sắc…” - nội dung văn bản Sở Nội vụ nêu rõ. Sau đó, ông Nguyễn Quý Khánh chính thức được Sở GTVT tỉnh Nghệ An bổ nhiệm lại giữ chức Giám đốc TTĐK 37-01S vào tháng 6/2020.

Nói về vấn đề này, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho rằng: Với trường hợp của ông Khánh, để có quyết định bổ nhiệm lại, chúng tôi đã có nhiều văn bản trình xin ý kiến của tất cả các đơn vị liên quan, đồng thời trải qua quy trình 5 bước theo quy định. “Chúng tôi đã trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ xin ý kiến. Trong văn bản mà Sở Nội vụ gửi cho Sở GTVT cũng đã đồng ý việc này” - ông Hiền cho biết thêm.

Trong khi đó, đại diện Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ (Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An) cho biết: Văn bản 1058 của Sở Nội vụ gửi Sở GTVT về trường hợp bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quý Khánh - Giám đốc TTĐK 37-01S ngoài phải đảm bảo đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 9, Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh, còn phải xem xét, xác định được một số yếu tố có tính chất đặc thù khác liên quan. “Chúng tôi chỉ đề nghị Sở GTVT bám vào Quyết định 26 để thực hiện, chứ văn bản 1058 không khẳng định là đồng ý hay không đồng ý” - vị này cho biết thêm.

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An; Trong đó có ông Nguyễn Quý Khánh - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 37-01S, 2 phó giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định, nghiệp vụ; 3 nhân viên đăng kiểm và 3 đối tượng môi giới để điều tra làm rõ hành vi “nhận hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

