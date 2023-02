Ngày 16/2, nhiều thành viên mạng xót xa chia sẻ đoạn clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, cạnh đó là chiếc xe máy và người phụ nữ đang nằm bất động giữa đường.

Clip: Ám ảnh tiếng khóc của người chồng cạnh vợ bầu bị thương nặng vì tai nạn giao thông

Theo đoạn clip ghi lại, sự việc diễn ra trong đêm tối. Người chồng tiến về phía người vợ, bước đi không vững, vừa khóc vừa nói: 'Chú ơi, cháu xin chú, vợ cháu đang mang thai, trời ơi...'. Sau đó người chồng bất lực nằm hẳn ra đường.

Người chồng liên tục lặp lại câu nói: 'Vợ cháu đang mang thai, cháu xin chú...'. Cạnh đó, những người dân xung quanh thông báo cho người này biết đã gọi xe cứu thương và đang chờ xe di chuyển đến.

Thấy vợ nằm bất động, người chảy nhiều máu, người chồng càng hoảng loạn gào khóc. Đến gần vợ mình, người chồng ngồi sụp xuống gào khóc: 'Vợ ơi, em ơi...'.

Người chồng gục xuống gào khóc những người xung quanh giúp đỡ mình

Theo một số thông tin được chia sẻ, người chồng đã cầm lái chở vợ đi ăn sinh nhật mình, sau đó xảy ra tai nạn. Một số thông tin khác cho rằng người chồng có tí men khi chở vợ. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được xác thực.

Tiếng khóc thảm thiết của người chồng trong clip khiến nhiều thành viên mạng không khỏi xót xa, cầu nguyện bình an.

- Mong là chị vợ sẽ không sao.

- Nghe tiếng khóc của người chồng mà ám ảnh. Bài học cho các tất cả mọi người phải luôn tỉnh táo khi tham gia giao thông.

- Đêm hôm, vợ lại mang bầu thì để vợ nghỉ ngơi chứ. Đừng vì một phút nghĩ cho bản thân mà đặt mọi người vào tình huống nguy hiểm như thế này...

Người vợ bị thương nặng, nằm bất động, cơ thể chảy nhiều máu. Cạnh đó, người chồng gào khóc thảm thiết

Theo thông tin trên tờ Kinh tế Đô thị, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã 4 Media Mart gần toà nhà Madelisa Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) vào khoảng 0h40 ngày 16/2.

Cụ thể, xe mô tô BKS 89G2-01xxx do anh N.V.D (SN 1994, HKTT: Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên) chở chị P.T.N (SN 1977, HKTT: Thanh Liêm, Hà Nam) đi làn xe máy đường Lê Hồng Phong hướng từ cầu vượt Big C về ngã 6 va chạm với xe mô tô BKS 36B8 74xxx đi cùng chiều.

Hậu quả, chị P.T.N tử vong tại chỗ, anh N.V.D bị thương, 2 xe hư hỏng. Người điều khiển xe mô tô BKS 36B8 74xxx rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an quận Ngô Quyền đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Đan Phương

Nguồn tin: doisong.trithuccuocsong.vn