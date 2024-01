Từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không, công an triệt phá đường dây ma túy ‘lớn nhất lịch sử’

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: GIANG LONG

Thông tin trên được Thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không, do Cục Hải quan Hà Nội tổ chức ngày 19-1.

Triệt phá nhiều đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

Tại hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM và một số đơn vị công an, hải quan đã chia sẻ thông tin về công tác đấu tranh đối với tội phạm ma túy, đề xuất những giải pháp và đẩy mạnh công tác phối hợp, cũng như đầu tư trang thiết bị cho lực lượng phòng chống ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, nhận định kết quả đấu tranh, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống ma túy thời gian qua đã phát huy hiệu quả.

Điều đó được minh chứng qua các chuyên án triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định quan điểm không khoan nhượng với tội phạm ma túy, với mục tiêu không để tội phạm biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy giữa các nước trên thế giới.

Các đơn vị tiếp tục phát huy công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không - Ảnh: GIANG LONG

Theo ông Dương Phú Đông - cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không diễn biến rất phức tạp.

Tội phạm lợi dụng chủ trương cải cách, hiện đại hóa việc kiểm tra hàng hóa để vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài về Việt Nam.

Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không vào Việt Nam từ các nước châu Âu như Cộng hòa Czech, Ba Lan, Đức, Hà Lan…

Từ năm 2021-2023, Cục Hải quan Hà Nội phát hiện 138 vụ, phối hợp bắt 93 nghi phạm và thu giữ hơn 1.700kg ma túy.

Hội nghị cũng tổ chức trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba và bằng khen của bộ trưởng Bộ Tài chính tới các tập thể, cá nhân lập nhiều thành tích trong công tác phòng, chống ma túy thời gian qua.

Có khoảng 500 bị can từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy

Thông tin đáng chú ý tại hội nghị được Thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ là những áp lực khi Công an TP.HCM quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không xách nhiều tuýp kem đánh răng chứa ma túy và quá trình truy xét, triệt phá đường dây ma túy sau đó.

Nhắc lại thời điểm phát hiện vụ việc, phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết ngày 16-3-2023, cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi kiểm tra hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên xác định bên trong đựng nhiều tuýp kem đánh răng chứa ma túy.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong lô tuýp kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay có hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg cocain, ketamine.

Bốn nữ tiếp viên hàng không khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy.

Ông Mai Hoàng chia sẻ thời điểm đó Công an TP.HCM “gặp nhiều áp lực" khi quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không. Công an đặt ra nghi vấn những người này "có biết bên trong là ma túy không, ý thức chủ quan như thế nào".

Từ kết quả phân tích công việc hằng ngày của 4 nữ tiếp viên hàng không, công an xác định họ thường xuyên tận dụng việc vali thừa cân để vận chuyển thuê hàng hóa về Việt Nam.

"Với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên, dù nhiều áp lực", Thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ.

Ông Mai Hoàng cho biết thêm cùng với việc thả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không, Công an TP.HCM cũng lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt hàng chục người liên quan, tìm ra được nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy này.

Kết quả xác minh cho thấy nhóm nghi phạm đã vận chuyển trót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển tới TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ.

Chuyến hàng thứ 7, các nghi phạm lợi dụng 4 nữ tiếp viên hàng không để thuê xách tay lô hàng chứa ma túy về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện.

Sau 10 tháng truy xét, công an đã triệt phá thành công 150 đường dây ma túy, khởi tố 381 người, thu giữ 10kg ma túy liên quan đến nhóm nghi phạm này.

Kết quả điều tra cũng chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỉ đồng.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, để đạt được kết quả trên có sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng hải quan và công an.

"Đây sẽ là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta, nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào.

Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án này", Thiếu tướng Mai Hoàng nói.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ