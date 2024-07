Tỉnh Nghệ An đẩy nhanh tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3

Vị trí cột 368 (thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3) qua địa phận xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) để bàn về các vấn đề liên quan đến công tác hậu cần và hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, các bên đã thảo luận về việc thúc đẩy giải phóng mặt bằng, bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Dự án đường dây 500kV mạch 3 là một trong những dự án trọng điểm trong lĩnh vực truyền tải điện, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải điện từ các nhà máy điện đến các khu vực tiêu thụ, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai hai dự án thành phần của dự án đường dây 500kV mạch 3 bao gồm: đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

Các đoạn đường dây 500kV mạch 3 đi qua tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng 100km, với 202 vị trí móng cột và 85 khoảng néo hành lang tuyến. Các địa bàn bao gồm thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, và Nam Đàn. Hiện tại, dự án đã hoàn thành đúc móng tại cả 202 vị trí, hoàn thành và đang dựng cột tại 202 vị trí, đồng thời kéo dây tại các khoảng néo đủ điều kiện.

Nhằm đáp ứng tiến độ cấp bách, hoàn thành đóng điện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 22/7/2024, đại diện EVN, EVNNPT và Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan có dự án đi qua tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với CPMB, đơn vi thi công trực tiếp giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thi công, kể cả đường công vụ, đường liên thôn, liên xã (nếu có) và tổ chức bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công....

Nắm bắt được các mong muốn của các bên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phải quyết liệt trong việc đôn đốc và mở đường công vụ tạm thời, tạo hành lang an toàn cho các đơn vị thi công đường dây 500kV. Đặc biệt, các địa phương có công trình đi qua cần phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý các trường hợp cố tình cản trở, đảm bảo tiến độ thi công.

Trước yêu cầu tiến độ cấp bách từ Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) chủ động thống kê và rà soát các phần việc cụ thể. Các đơn vị thi công cần chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết cực đoan, đảm bảo an toàn cho người lao động, công trình, máy móc và thiết bị trên công trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Ban quản lý rừng khẩn trương tận dụng, chặt hạ một số cây rừng còn lại trong hành lang tuyến đường dây nhằm đảm bảo hành lang an toàn đóng điện và vận hành. Chủ đầu tư và các nhà thầu, sau khi hoàn thành dự án, phải tuân thủ cam kết về việc khôi phục mặt bằng và đường dân sinh trên toàn tuyến.

