Thuyền bị sóng đánh chìm, con trai bơi được vào bờ, người cha mất tích

Tối 11-11, lãnh đạo UBND xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thông tin trên.

Lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt chiếc thuyền lên bờ (Ảnh Lộc Hà 24h)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-11, tàu cá HT-31522-TS do ông Nguyễn Văn H. (ngụ thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), làm chủ, trên đường đi đánh lưới ghẹ ở vùng lộng trở về thì không may bị sóng to đánh chìm thuyền khi còn cách bờ khoảng 500 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên phương tiện này có ông H. và con trai. Khi xảy ra sự cố, người con đã tự bơi được vào bờ, còn ông H. vẫn đang mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm ông H. vẫn đang được các lực lượng chức năng thực hiện

Cũng theo lãnh đạo xã Lộc Hà, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.

Hiện chiếc thuyền đã được trục vớt lên bờ; còn người bị nạn vẫn đang được lực lượng chức năng cùng người dân tích cực tìm kiếm.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động