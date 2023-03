Thi công đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An làm nứt nẻ nhà dân

Vết nứt lớn tại nhà anh Vương Anh Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) Ảnh: Phạm Tâm.

Những ngày qua, người dân tại xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang hết sức lo lắng trước việc hàng chục ngôi nhà trên địa bàn xóm 3 và xóm 8 có hiện tượng nứt, nẻ tường nhà.

Anh Vương Anh Xuân (trú tại xóm 3, xã Nghi Phong) phản ánh, căn nhà 2 tầng của gia đình anh được xây dựng vào cuối năm 2019 với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, căn nhà bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, trần nhà, bờ rào.

Ban đầu, vết nứt bằng que tăm nhưng càng ngày càng lan rộng và nứt to hơn. Để bảo đảm tính thẩm mỹ cho căn nhà, anh Xuân đã phải thuê thợ đóng trần gỗ để che đi những vết nứt.

Theo người đàn ông này, tình trạng nứt nẻ nhà cửa bắt đầu xuất hiện từ khi nhà thầu thi công, lu lèn nền đường Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2 chạy qua trước nhà anh. “Nhiều máy lu, máy múc rung quá mạnh và liên tục trong nhiều tháng qua là nguyên nhân khiến tường nứt”, anh Xuân nhận định.

Công trường dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò giai đoạn 2. Ảnh: Phạm Tâm.

Vết nứt trên tường nhà ông Vương Văn Long (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: Phạm Tâm.

Ở một số vị trí vết nứt rộng gần bằng ngón tay út, kéo dài cả mét. Ảnh: Phạm Tâm

Cách nhà anh Xuân không xa, căn nhà mới xây của gia đình ông Vương Văn Long (trú tại xóm 3, xã Nghi Phong) cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo ông Long, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, lan rộng, xé toạc cả lớp gạch ốp tường.

“Nhà nứt nẻ khắp nơi, dầm nhà cũng bị gãy. Mỗi lúc máy lu ngoài công trình, ngồi trong nhà cũng cảm nhận được rung dưới chân. Cứ tình hình này thì sợ nó hỏng luôn từ dưới móng nhà”, ông Long nói.

Chứng kiến căn nhà mới xây được vài năm đã hư hỏng, ông Long cũng như nhiều người dân xã Nghi Phong cảm thấy rất xót xa, đồng thời cũng lo lắng kết cấu của ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng.

Không chỉ hư hỏng nhà cửa, nhiều người dân sống dọc 2 bên công trình đại lộ Vinh - Cửa Lò còn bị đảo lộn cuộc sống bởi tiếng ồn, bụi bặm cả ngày lẫn đêm.

Nhiều máy lu tập trung làm việc tại một khu vực khiến nền đất rung động mạnh, người dân ở cách đó cả trăm mét vẫn cảm nhận được rõ rệt. Ảnh: Phạm Tâm.

Bà Mai Thị Hoa (trú xóm 3, xã Nghi Phong) cho biết, đơn vị thi công làm việc cả ngày lẫn đêm, tiếng máy móc ầm ầm khiến trẻ em không thể tập trung học bài, người già khó đi vào giấc ngủ.

“Không biết họ làm kiểu gì nhưng rung khiếp lắm. Xoong nồi treo trên tường cũng rơi. Hàng rào bằng thép nó cứ rung lắc như gió đẩy vậy, bung ra khỏi tường rồi”, bà Hoa nói.

Ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, chính quyền xã này đã báo cáo lên Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An, chủ đầu tư của dự án để có phương án xử lý.

Theo ông Hà, Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò có 4,8 km đi qua xã Nghi Phong. Những ngôi nhà dọc tuyến đường này đều mới xây dựng từ năm 2019 trở lại đây. UBND xã Nghi Phong đang phối hợp với Sở GTVT cùng phía bảo hiểm kiểm tra, thống kê thiệt hại để đền bù cho người dân.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò đoạn đi qua xã Nghi Phong do Công ty CP xây dựng Tân Nam thi công. Ảnh: Phạm Tâm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Dự án 3, Ban quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, dự án do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty CP xây dựng Tân Nam. Trước khi triển khai, công trình này đã được chủ đầu tư mua bảo hiểm.

Chủ đầu tư, đại diện bảo hiểm và các đơn vị liên quan đang thống kê, đánh giá thiệt hại của từng hộ để phía bảo hiểm đền bù theo quy định. Tuy nhiên, việc thẩm định, đền bù sẽ được thực hiện sau khi dự án hoàn thành rải thảm nhựa, không sử dụng đến máy lu nữa.

Được biết, khi đại lộ Vinh - Cửa Lò triển khai giai đoạn 1 (từ năm 2017 đến 2022), có 122 hộ dân thuộc xã Nghi Phú và Nghi Đức (TP Vinh) bị hư hỏng nhà cửa, được đền bù hơn 600 triệu đồng.

“Đến nay, phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng giai đoạn 1 đã nhận tiền, còn 8 hộ chưa đồng ý với mức bồi thường nên chưa nhận. Trong giai đoạn 2 của dự án, bước đầu chúng tôi đã kiểm tra được 58 hộ dân ở xã Nghi Phong bị hư hỏng nhà cửa”, ông Hùng nói

Theo vị trưởng phòng, để hạn chế tình trạng này, sắp tới chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu triển khai máy lu cách xa nhau, không tập trung một chỗ để giảm rung chấn. Ngoài ra, ở một số vị trí sẽ cho thi công hệ thống mương thoát nước 2 bên trước để khi lu đường sẽ giảm ảnh hưởng.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt năm 2010 với mức đầu tư 4.157 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Năm 2017, dự án này được điều chỉnh xuống còn gần 3.500 tỉ đồng, quy mô nền đường từ 160m xuống 95m. Đây là tuyến đại lộ lớn nhất Nghệ An, với chiều dài 10,8km đi qua 3 địa phương gồm TP Vinh, huyện Nghi Lộc và TX Cửa Lò. Tháng 7/2022, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, đây là đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An, được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là TP Vinh và TX Cửa Lò. Đồng thời hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn