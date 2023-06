Sập dầm cầu Nghi Mỹ thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An là lỗi của đơn vị thi công

Hình ảnh dầm cầu cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An bị đổ sập xảy ra ngày 19/5/2023.

Để làm rõ vấn đề, sáng 27/6/2023, phóng viên đã có buổi trao đổi với đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, ông Lê Đức Hào - Giám đốc điều hành gói XL 02 tuyến cao tốc Bắc – Nam cho biết: “Ngày 19/5/2023, đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long) tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ thì xảy ra va chạm giữa dầm đang lắp đặt và dầm đã đặt trên nhịp làm đổ dầm SuperT nhịp từ trụ T3-T4.

Nguyên nhân được xác định do lỗi của đơn vị thi công trong quá trình lao lắp dầm, cụ thể là do sơ suất của thợ vận hành cẩu thao tác không nhịp nhàng, cộng thêm thời điểm thi công nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao trên 40 độ C, dẫn tới va chạm giữa phiến dầm đang gác cuối cùng của nhịp T3–T4 với các phiến dầm đã gác làm nghiêng 4/7 phiến dầm trên nhịp từ trụ T3-T4 (gãy đổ 2 phiến). Sự việc xảy ra do sơ suất kỹ thuật trong quá trình thi công và không có ai bị thương.

Các dầm cầu bị đổ gãy và cong vênh sau sự cố 19/5 sẽ bị loại bỏ thay thế.

Ngay khi nhận được thông tin các bên liên quan gồm đại diện nhà thầu, tư vấn giám sát Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và đơn vị thi công đã tiến hành lập biên bản xác nhận sự việc, đánh giá sơ bộ nguyên nhân và thống nhất di dời toàn bộ các dầm bị hư hỏng ra khỏi hiện trưởng. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc làm việc, kiểm tra và xác định đơn vị làm đúng theo thiết kế, biện pháp thi công được duyệt. Lỗi sự cố thuộc về thao tác gác dầm cầu của công nhân”.

Hậu quả 2 dầm cầu bị gãy hỏng, 2 dầm cầu bị va vào nghiêng có dấu hiệu bị võng đơn vị sẽ loại bỏ, 3 dầm cầu còn lại bằng mắt thường nhìn thấy thì vẫn đang nguyên si nhưng chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công tháo dỡ vận chuyển về bãi tập kết, chờ kiểm định chất lượng nếu đạt yêu cầu thì sử dụng còn không đạt phải thay thế toàn bộ 7 dầm cầu mới, đồng thời xem xét trách nhiệm những người có liên quan”.

Trước đó, ngày 19/5/2023, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có văn bản báo cáo sự việc xảy ra trong quá trình thi công lao lắp và nhà thầu nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sơ suất này, đồng thời cam kết chấn chỉnh lại quá trình thi công, tự bỏ chi phí để thi công bù lại các phiến dầm mới thay thế đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

Phía Tổng Công ty đã có văn bản nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh nhà thầu, tư vấn giảm sát trong quá trình lao lắp dầm cầu. Yêu cầu nhà thầu khẩn trương tổ chức thi công lại các phiến dầm bị hỏng để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án.

Được biết, công trình cầu Nghi Mỹ (Km448+141) gói thầu XL-02 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt do Tổng Công ty Trường Sơn làm nhà thầu chính.

Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long (Nghệ An) và các phiến dầm cầu này cũng do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tân Hoàng Long đúc.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn