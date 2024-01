Rơi máy bay huấn luyện ở Quảng Nam

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CÔNG TÂM

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Minh Dũng - bí thư Thị ủy Điện Bàn, Quảng Nam - xác nhận khoảng 11h cùng ngày, một chiếc máy bay quân sự đã rơi xuống khu vực xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.

Ngay khi nhận tin, Thị ủy đã yêu cầu lực lượng công an, quân sự thị xã đến hiện trường kiểm tra.

Ông Dũng cho biết đây là máy bay quân sự loại SU 22, trước khi máy bay rơi xuống đất phi công đã nhảy ra ngoài.

Máy bay này đang bay huấn luyện đã rơi xuống bãi đất trống, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường rơi máy bay huấn luyện tại Quảng Nam

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online lúc 11h50, một lãnh đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - không quân) xác nhận chiếc máy bay quân sự rơi thuộc biên chế đơn vị.

Ông cho biết máy bay cất cánh tại Đà Nẵng, trong quá trình huấn luyện thì gặp sự cố.

“Chiếc máy bay rơi trong quá trình huấn luyện. Khi xảy ra sự cố phi công đã nhảy dù. Chúng tôi đang đến hiện trường tìm nguyên nhân” - người này nói.

Cận cảnh chiếc máy bay quân sự rơi - Ảnh: CÔNG TÂM

Phi công lái chiếc Su 22 nhảy dù khi máy bay gặp sự cố - Ảnh: Cắt từ clip

Người dân theo dõi hiện trường vụ máy bay rơi - Ảnh: CÔNG TÂM

Hiện trường máy bay rơi ngay sát vách nhà dân - Ảnh: CÔNG TÂM

Một mảnh vỡ rơi ra từ máy bay - Ảnh: CÔNG TÂM

Một góc hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CÔNG TÂM

Tác giả: T.B.DŨNG - Trường Trung - Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ