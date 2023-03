Căn cứ các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đối với ông Võ Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Ông Bùi Thanh An, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Ông Bùi Thanh An trao quyết định và chúc mừng Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An Võ Văn Hùng (ảnh: BNA)

Ông Võ Văn Hùng được đào tạo cơ bản và trải qua 21 năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau và được đánh giá cao về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao; có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An mong muốn tân Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu, xây dựng mối đoàn kết cùng với lãnh đạo và tập thể Cục Thuế Nghệ An nâng cao vai trò chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của cơ quan thuế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cho rằng, được bổ nhiệm, đây vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề của cá nhân, cho nên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, tận tâm, tận lực nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới. Tăng cường chủ động học hỏi, cầu thị, đặc biệt là các kiến thức pháp luật về thuế cùng chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Cục Thuế Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

