Ô tô bị lật ở Nghệ An khi cố đi qua dòng nước dữ

Bà Pịt Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Na Loi, Nghệ An cho biết, từ ngày 3/7 đến sáng nay (6/7), trên địa bàn liên tục có mưa to kèm theo lũ ống, lũ quét. Đáng lo ngại là các đợt mưa to và lũ xuất hiện chủ yếu về đêm nên càng nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người dân.

Sạt lở khiến nhà dân xã Na Loi bị hư hỏng nặng.



Rất may những nhà bị ảnh hưởng trực tiếp do sạt lở đất trong 3 ngày qua lại đi làm ăn xa nên không có thiệt hại về người. Hiện, xã Na Loi có nhiều điểm sạt lở đất tại các tuyến đường liên bản, liên xã.

Riêng đêm 5/7, mưa lớn, nước đầu nguồn các con suối dốc đổ về lớn làm hư hỏng đường giao thông, chia cắt một số bản làng. Một cầu tạm tại bản Na Loi 2 bị cuốn trôi, tuyến đường nối trung tâm xã với Xuồi Sàn, Piêng Lau tạm thời bị chia cắt, giao thông gián đoạn.

Một ô tô bị lật nghiêng khi cố đi qua dòng nước dữ tại xã Na Loi



Cũng theo bà Hà, tuyến đường liên xã từ Đoọc Mạy đi Huồi Tụ, Na Loi có nhiều điểm sạt lở ta luy dương khiến hàng nghìn tấn đất, đá đổ xuống. Với phương châm 4 tại chỗ, xã đã huy động tối đa phương tiện ứng trực 24/24, sạt lở đến đâu nỗ lực thông đường nhanh nhất có thể đến đó.

Lực lượng được huy động cùng nhân dân khắc phục hậu quả.



Công tác khắc phục hậu quả đang được cán bộ, chính quyền, lực lượng quân đội... tiến hành khẩn trương. Hiện trên địa bàn xã Na Loi có một số nhà cần phải di dời khẩn cấp do nguy cơ bị sạt lở đất đe dọa. Thiệt hại đang được thống kê.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV