NÓNG: Sạt lở ở đèo Bảo Lộc, đã tìm thấy thi thể của 3 cán bộ cảnh sát giao thông

Hiện trường điểm sạt lở trên đèo Bảo Lộc lúc 20h30 tối 30-7 - Ảnh: Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1

Your browser does not support the video tag.

Video: Tìm thấy thi thể của 3 cán bộ cảnh sát giao thông vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc

Hiện trường vụ sạt lở tối 30-7 - Ảnh: V.H

Hiện trường vụ sạt lở tối 30-7. Ảnh: V.H

Hiện ông Trần Đức Quận (Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng) và ông Trần Văn Hiệp (Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt ở hiện trường để xử lý cứu hộ cứu nạn và hoạt động giao thông trên đèo. Việc đóng đèo Bảo Lộc lần này là hy hữu trong 20 năm qua.

Đến 20h30, lãnh đạo UBND xã Đại Lào xác nhận đã tìm thấy 3 cán bộ chiến sĩ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Cả 3 người này đều đã tử vong.

Cả 3 người đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở.

Các cán bộ gặp nạn gồm: Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, sinh năm 1981; Thượng úy Lê Quang Thành, sinh năm 1977; Thượng úy Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990.

Một người dân tên Ngọc Anh (đang làm việc gần đó đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc) hiện vẫn đang mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở tối 30-7. Ảnh: V.H

Một chiếc ô tô con tại Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi bị vùi lấp - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Vị trí nơi sạt lở đè trạm cảnh sát giao thông (đánh dấu đỏ) - Ảnh: Google map

Đến 20h10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Sỹ Bích Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng xác nhận vừa tìm thấy 2 người (đã tử vong) trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc.

Hai thi thể được xác định là hai cán bộ chiến sĩ Công an đã bị vùi lấp trước đó. Lực lượng cứu hộ đã đưa cả 2 ra khỏi khu vực hiện trường.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tiến hành để tìm kiếm các nạn nhân còn lại và sớm khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Khoảng 14h45 ngày 30-7, bờ đất phía sau Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống khu nhà làm việc của các chiến sĩ ở đây làm 3 chiến sĩ và 1 người dân mất tích.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, các chiến sĩ vừa về trạm ăn cơm sau khi đi trực giải tỏa ách tắc giao thông trên đèo Bảo Lộc thì gặp nạn.

Khu nhà hậu cần Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đè trong đất đá - Ảnh: T.N.

Cũng tại thời điểm xảy ra sạt lở, một chiếc xe khách loại 45 chỗ đang chạy trên đèo đã bị đất đá đẩy trôi vào hộ lan về phía vực trên đèo Bảo Lộc, rất may không rơi xuống vực.

Trong 3 ngày qua, khu vực đèo Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn liên tục. Căn nhà là trụ sở làm việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tại đèo Bảo Lộc có lưng dựa vào vách núi cao.

Trong sáng 30-7, đèo Bảo Lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá lăn gây ách tắc giao thông. Toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc phải thực hiện cứu hộ, điều phối giao thông để giải phóng các điểm ách tắc trên đèo.

Một xe khách đi ngang qua Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đất đá đè - Ảnh: T.N.

Lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo ứng trực 100% lực lượng, triển khai phương tiện của công an các địa phương, đơn vị liên quan phục vụ cứu nạn, cứu hộ, phân tuyến, phân luồng và cảnh báo, hỗ trợ người dân...

Giao các phòng nghiệp vụ (PC07, PC08, PK02…) phối hợp với Công an TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai điều tiết, hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào các khu vực sụt, lở, nguy hiểm.

Đến 19h30, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Sỹ Bích - giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy 4 người mất tích.

Theo ông Bích, khu vực bị sạt lở dài khoảng 50m. Hiện tại các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

Ông Nguyễn Việt Nam - lãnh đạo xã Đại Lào, huyện Đạ Huoai - cho biết tại hiện trường, các đơn vị huy động tổng lực tích cực tìm kiếm những người mất tích.

Đến 16h cùng ngày, toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc đã ách tắc hoàn toàn do đất đá từ vách núi đổ xuống, tràn qua toàn bộ mặt đường.

Khu nhà hậu cần của Trạm cảnh sát giao thông đèo Bảo Lộc bị đất từ vách núi đè nát - Ảnh: T.N.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Duy Anh - trưởng văn phòng quản lý đường bộ 4.1 - cho biết đơn vị đang hướng dẫn điều tiết và tạm đóng đèo Bảo Lộc vì thời tiết quá xấu, khối lượng sạt lở quá nhiều.

Xe từ Đà Lạt về TP.HCM sẽ đi theo hướng quốc lộ 28B, 28 và 55 về cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Ngược lại từ TP.HCM lên cũng sẽ ra cao tốc và lên các tuyến đường trên.

Tin đang cập nhật

Tác giả: M.V - Lê Phan - Châu Tuấn - Hà My